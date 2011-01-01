Турниры:
Португалия. Примейра (2022/2023)
|22 тур
|26 февраля, воскресенье
|23:30
|Порту
|1:2
|Жил Висенте
|21 тур
|18 февраля, суббота
|23:30
|Порту
|1:0
|Риу Аве
|20 тур
|12 февраля, воскресенье
|21:00
|Спортинг
|1:2
|Порту
|19 тур
|5 февраля, воскресенье
|21:00
|Порту
|2:0
|Визела
|18 тур
|1 февраля, среда
|22:00
|Маритиму
|0:2
|Порту
|17 тур
|21 января, суббота
|23:30
|Витория Гимараеш
|0:1
|Порту
|16 тур
|15 января, воскресенье
|23:30
|Порту
|4:1
|Фамаликан
|15 тур
|7 января, суббота
|23:30
|Каза Пиа
|0:0
|Порту
|14 тур
|29 декабря, четверг
|00:15
|Порту
|5:1
|Арука
|13 тур
|12 ноября, суббота
|23:30
|Боавишта
|1:4
|Порту
|12 тур
|5 ноября, суббота
|21:00
|Порту
|4:0
|Пасуш де Феррейра
|11 тур
|29 октября, суббота
|17:30
|Санта-Клара
|1:1
|Порту
|10 тур
|21 октября, пятница
|22:15
|Порту
|0:1
|Бенфика
|9 тур
|8 октября, суббота
|20:00
|Портимоненси
|0:2
|Порту
|8 тур
|30 сентября, пятница
|23:15
|Порту
|4:1
|Брага
|7 тур
|17 сентября, суббота
|20:00
|Эшторил
|1:1
|Порту
|6 тур
|10 сентября, суббота
|22:30
|Порту
|3:0
|Шавиш
|5 тур
|3 сентября, суббота
|22:30
|Жил Висенте
|0:2
|Порту
|4 тур
|28 августа, воскресенье
|22:30
|Риу Аве
|3:1
|Порту
|3 тур
|20 августа, суббота
|22:30
|Порту
|3:0
|Спортинг
|2 тур
|14 августа, воскресенье
|20:00
|Визела
|0:1
|Порту
|1 тур
|6 августа, суббота
|22:30
|Порту
|5:1
|Маритиму