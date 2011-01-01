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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Порту
Результаты
€ 441 млн
Порту - результаты матчей
Порту
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Драгау
Сайт:
http://www.fcporto.pt
Тренер:
Франческо Фариоли
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Таблица
Лига чемпионов. 2026/2027
Португалия. Примейра. 2026/2027
Португалия. Кубок. 2025/2026
Португалия. Кубок лиги. 2025/2026
Лига Европы. 2025/2026
Португалия. Примейра. 2025/2026
Клубный чемпионат мира. 2025
Португалия. Кубок лиги. 2024/2025
Лига Европы. 2024/2025
Португалия. Примейра. 2024/2025
Суперкубок Португалии. 2024
Лига чемпионов. 2023/2024
Португалия. Примейра. 2023/2024
Суперкубок Португалии. 2023
Лига чемпионов. 2022/2023
Португалия. Примейра. 2022/2023
Лига Европы. 2021/2022
Лига чемпионов. 2021/2022
Португалия. Примейра. 2021/2022
Лига чемпионов. 2020/2021
Португалия. Примейра. 2020/2021
Лига Европы. 2019/2020
Португалия. Примейра. 2019/2020
Лига чемпионов. 2019/2020
Лига чемпионов. 2018/2019
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Лига чемпионов. 2017/2018
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Лига чемпионов. 2016/2017
Португалия. Примейра. 2016/2017
Лига Европы. 2015/2016
Лига чемпионов. 2015/2016
Португалия. Примейра. 2015/2016
Лига чемпионов. 2014/2015
Португалия. Примейра. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Португалия. Кубок Лиги. 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Лига чемпионов. 2013/2014
Португалия. Высшая лига. 2013/2014
Суперкубок Португалии. 2013
Кубок Emirates. 2013
Товарищеские матчи. 2013
Лига чемпионов. 2012/2013
Португалия. Высшая лига. 2012/2013
Суперкубок Португалии. 2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Лига Чемпионов. 2011/2012
Суперкубок УЕФА . 2011
Португалия. Высшая лига. 2011/2012
Португалия. Суперкубок. 2011
Лига Европы. 2010/2011
Португалия. Высшая лига. 2010/2011
Суперкубок Португалии. Финал 2010
Товарищеские матчи. 2010
Лига Чемпионов. 2009/2010
Чемпионат Португалии. 2009/2010
Лига Чемпионов. 2008/2009
Суперкубок Португалии. 2008
Кубок Португалии. Финал 2007/2008
Лига Чемпионов. 2007/2008
12.09 | 20:00
Каза Пиа
1 : 4
Порту
04.09 | 22:15
Порту
2 : 1
Морейренcе
29.08 | 20:00
Академика де Визеу
0 : 3
Порту
23.08 | 22:30
Порту
2 : 0
Арука
15.08 | 22:30
Риу Аве
0 : 2
Порту
09.08 | 20:00
Порту
2 : 0
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