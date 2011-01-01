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    Порту - результаты

    Город Порту
    Дивизион Португалия-Liga bwin
    Сайт www.fcporto.pt
    Стадион Драгау
    Тренер Сержиу Консейсау
    Турниры:
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    22 тур
    		26 февраля, воскресенье 23:30 Порту 1:2 Жил Висенте
    21 тур
    		18 февраля, суббота 23:30 Порту 1:0 Риу Аве
    20 тур
    		12 февраля, воскресенье 21:00 Спортинг 1:2 Порту
    19 тур
    		5 февраля, воскресенье 21:00 Порту 2:0 Визела
    18 тур
    		1 февраля, среда 22:00 Маритиму 0:2 Порту
    17 тур
    		21 января, суббота 23:30 Витория Гимараеш 0:1 Порту
    16 тур
    		15 января, воскресенье 23:30 Порту 4:1 Фамаликан
    15 тур
    		7 января, суббота 23:30 Каза Пиа 0:0 Порту
    14 тур
    		29 декабря, четверг 00:15 Порту 5:1 Арука
    13 тур
    		12 ноября, суббота 23:30 Боавишта 1:4 Порту
    12 тур
    		5 ноября, суббота 21:00 Порту 4:0 Пасуш де Феррейра
    11 тур
    		29 октября, суббота 17:30 Санта-Клара 1:1 Порту
    10 тур
    		21 октября, пятница 22:15 Порту 0:1 Бенфика
    9 тур
    		8 октября, суббота 20:00 Портимоненси 0:2 Порту
    8 тур
    		30 сентября, пятница 23:15 Порту 4:1 Брага
    7 тур
    		17 сентября, суббота 20:00 Эшторил 1:1 Порту
    6 тур
    		10 сентября, суббота 22:30 Порту 3:0 Шавиш
    5 тур
    		3 сентября, суббота 22:30 Жил Висенте 0:2 Порту
    4 тур
    		28 августа, воскресенье 22:30 Риу Аве 3:1 Порту
    3 тур
    		20 августа, суббота 22:30 Порту 3:0 Спортинг
    2 тур
    		14 августа, воскресенье 20:00 Визела 0:1 Порту
    1 тур
    		6 августа, суббота 22:30 Порту 5:1 Маритиму
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