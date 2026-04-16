Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ноттингем Форест» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026

«Ноттингем Форест» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026

16 апреля, 20:50
Ноттингем Форест
16.04.2026, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Порту
12' М. Гиббс-Уайт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ноттингем Форест
27
Стефан Ортега
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
16
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
21
Омари Хатчинсон
АП
11
Дан Ндой
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Порту
1
Диогу Кошта
(К) ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
13
Пабло Росарио
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
17
Борха Сайнс
ЛВ
7
Виллиам Гомес
ЛФ
29
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Ноттингем Форест
67
Кихан Уиллоус
ВР
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
4
Морато
ЦЗ
44
Зак Эббот
ЦЗ
61
Джимми Синклер
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
19
Игор Жезус
ЦФ
29
Дилан Баква
ЦФ
Порту
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
58
Tiago Silva
ЦП
86
Родригу Мора
АП
11
Пепе
ЛВ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
27
Дениз Гюль
ЦФ
4-1-2-2-1
27
Ортега
34
Эйна
23
Кунья
5
Мурильо
3
Уильямс
6
Сангаре
16
Домингес
10
Гиббс-Уайт
21
Хатчинсон
11
Ндой
9
Вуд
4-1-2-1-2
1
Кошта
20
Кошта
3
Силва
5
Беднарек
12
Сануси
13
Росарио
42
Фофана
10
Вейга
17
Сайнс
29
Моффи
7
Гомес
11
Ндой
31
Миленкович
31
Миленкович
11
Ндой
5
Мурильо
4
Морато
4
Морато
5
Мурильо
21
Хатчинсон
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
21
Хатчинсон
9
Вуд
19
Жезус
19
Жезус
9
Вуд
Хадсон-Одои
29
Баква
29
Баква
Хадсон-Одои
12
Сануси
74
Моура
74
Моура
12
Сануси
10
Вейга
4
Кивиор
4
Кивиор
10
Вейга
17
Сайнс
22
Варела
22
Варела
17
Сайнс
20
Кошта
8
Фрохольдт
8
Фрохольдт
20
Кошта
29
Моффи
27
Гюль
27
Гюль
29
Моффи
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Порту
67
Кихан Уиллоус
ВР
26
Матс Селс
ВР
44
Зак Эббот
ЦЗ
61
Джимми Синклер
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
21
Dominik Prpić
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
58
Tiago Silva
ЦП
86
Родригу Мора
АП
11
Пепе
ЛВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
67
Кихан Уиллоус
ВР
26
Матс Селс
ВР
44
Зак Эббот
ЦЗ
61
Джимми Синклер
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Остались в запасе
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
21
Dominik Prpić
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
58
Tiago Silva
ЦП
86
Родригу Мора
АП
11
Пепе
ЛВ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Франческо Фариоли
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Тайво Авонийи
ЦФ
Вилли Боли
ЦЗ
Джон
ВР
Лука Нец
ЛЗ
Николо Савона
ПЗ
Эрик да Силва Морейра
ПВ
Эллиот Андерсон
АП
Порту
Точно не сыграют
Мартим Фернандеш
ПЗ
Янн Карамо
ЛВ
Нехуэн Перес
ЦЗ
Оскар Петушевски
ЛВ
Саму Омородион
ЦФ
Люк де Йонг
ЦФ
Статистика матча Ноттингем Форест - Порту
1
1
3
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
16
11
Офсайды
2
0
Количество передач
522
334
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
2.17
0.97
xGP (предотвращенные голы)
-0.09
-0.09

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ноттингем Форест» против «Порту», 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест»«Порту»

«Ноттингем Форест» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Порту Ноттингем Форест
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Opta определила фаворитов Лиги Европы и Лиги конференций
17 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+