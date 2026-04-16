16.04.2026, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
4-1-2-2-1
27
Ортега
34
Эйна
23
Кунья
5
Мурильо
3
Уильямс
6
Сангаре
16
Домингес
10
Гиббс-Уайт
21
Хатчинсон
11
Ндой
9
Вуд
4-1-2-1-2
1
Кошта
20
Кошта
3
Силва
5
Беднарек
12
Сануси
13
Росарио
42
Фофана
10
Вейга
17
Сайнс
29
Моффи
7
Гомес
11
Ндой
31
Миленкович
31
Миленкович
11
Ндой
5
Мурильо
4
Морато
4
Морато
5
Мурильо
21
Хатчинсон
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
21
Хатчинсон
9
Вуд
19
Жезус
19
Жезус
9
Вуд
Хадсон-Одои
29
Баква
29
Баква
Хадсон-Одои
12
Сануси
74
Моура
74
Моура
12
Сануси
10
Вейга
4
Кивиор
4
Кивиор
10
Вейга
17
Сайнс
22
Варела
22
Варела
17
Сайнс
20
Кошта
8
Фрохольдт
8
Фрохольдт
20
Кошта
29
Моффи
27
Гюль
27
Гюль
29
Моффи
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Порту
67
Кихан Уиллоус
ВР
26
Матс Селс
ВР
44
Зак Эббот
ЦЗ
61
Джимми Синклер
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
21
Dominik Prpić
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
58
Tiago Silva
ЦП
86
Родригу Мора
АП
11
Пепе
ЛВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
67
Кихан Уиллоус
ВР
26
Матс Селс
ВР
44
Зак Эббот
ЦЗ
61
Джимми Синклер
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Остались в запасе
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
21
Dominik Prpić
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
58
Tiago Silva
ЦП
86
Родригу Мора
АП
11
Пепе
ЛВ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Ноттингем Форест - Порту
1
1
3
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
16
11
Офсайды
2
0
Количество передач
522
334
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
2.17
0.97
xGP (предотвращенные голы)
-0.09
-0.09
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ноттингем Форест» против «Порту», 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Порту»
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Источник: «Бомбардир»