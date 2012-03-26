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Главная
Бразилия. Серия А
Команды
Атлетико Минейро
Новости
€ 88 млн
Атлетико Минейро - новости команды
Белу-Оризонти
Бразилия. Серия А
Стадион:
Арена МРВ
Сайт:
http://www.atletico.com.br/
Тренер:
Эдуардо Домингес
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Таблица
Неймар вступил в перепалку с болельщиками «Атлетико Минейро»
10 сентября
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
9 сентября
4
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
9 сентября
3
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
7 сентября
1
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
6 сентября
18
«Сан-Паулу» – «Атлетико Минейро»: кто победит в матче 26-го тура Высшей лиги 2026
5 сентября
«Атлетико Минейро» – «Витория»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026
29 августа
«Интернасьонал» – «Атлетико Минейро»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026
22 августа
Трансляция
«Атлетико Минейро» – «Гремио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2026
16 августа
«Атлетико Минейро» – «Гремио»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027
15 августа
«Ремо» – «Атлетико Минейро»: кто победит в матче 22 тура Высшей лиги 2026
8 августа
«Палмейрас» – «Атлетико Минейро»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026
26 июля
«Атлетико Минейро» – «Баия»: кто победит в матче 19 тура Серии A 2026
21 июля
Бразильский клуб отказался от покупки легионера «Краснодара» из-за высокой цены
19 июня
В матче Португалия – Чили двух игроков удалили за драку
6 июня
2
«Коринтианс» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.75
24 мая
«Атлетико Минейро» – «Сьенсиано»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.50
21 мая
Форвард «Зенита» не попадет в состав сборной на ЧМ-2026, Кордоба поедет на турнир
12 мая
2
Халк сделал заявление об уходе из «Атлетико Минейро»
2 мая
1
39-летний Халк остался без команды
2 мая
4
Халк нашел новый клуб
30 апреля
5
«Атлетико Минейро» – «Фламенго»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.90
26 апреля
«Атлетико Минейро» – «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.1
4 апреля
«Шапекоэнсе» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 3 апреля 2026 с коэффициентом 1.67
2 апреля
Топ-3 лучших легионеров в истории РПЛ по версии Шалимова
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Вердикт Мостового, кто сильнее – Вагнер Лав или Халк
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В Бразилии трех экс-зенитовцев удалили в одном матче
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