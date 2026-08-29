Матч 25-го тура бразильской Высшей лиги (Серии A) между «Атлетико Минейро» и «Виторией» пройдет 30 августа. Хозяева набрали 33 очка и занимают девятое место, а гости с 29 очками располагаются на 12-й строчке. При этом «Витория» имеет солидное преимущество в очных встречах – не проигрывает «Атлетико Минейро» в шести последних матчах и забивает в одиннадцати последних встречах против этого соперника. Сможет ли «Атлетико Минейро» прервать эту серию на своем поле или «Витория» продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Атлетико Минейро» подходит к игре в стабильной форме – команда играет вничью в трeх последних матчах, но при этом не проигрывает в шести из восьми последних домашних встреч против «Витории». В атаке хозяева действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,4 гола за встречу, а голевая серия насчитывает шесть матчей из восьми. Оборона «Атлетико Минейро» выглядит надeжно – пропускают в среднем 0,6 гола за игру. Однако в очных встречах с «Виторией» у хозяев серьeзные проблемы: всего 11 побед против 13 у соперника при 8 ничьих, а последние шесть матчей остались без побед для «Атлетико Минейро». Это создаeт серьeзное психологическое давление, которое хозяевам придeтся преодолевать.

«Витория», напротив, уверенно играет против «Атлетико Минейро» – команда не проигрывает в шести последних очных встречах и забивает в одиннадцати последних матчах против этого соперника. В атаке гости действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,0 гола за встречу. Оборона «Витории» пропускает в среднем 1,0 гола за игру, что даeт хозяевам шанс. Однако гостевые матчи для «Витории» – серьeзное испытание: команда проигрывает в четырeх последних выездных матчах Серии A. Несмотря на это, очная статистика говорит в пользу гостей, и они наверняка постараются использовать свой психологический комфорт против «Атлетико Минейро».

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Атлетико Минейро». Хозяева имеют преимущество домашнего поля, надeжную оборону и играют против команды, которая слабо выступает в гостях. Однако «Витория» традиционно неуступчива в очных встречах, поэтому победа хозяев вряд ли будет разгромной.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Витория» имеет небольшое преимущество – 13 побед против 11 у «Атлетико Минейро» при 8 ничьих. При этом «Витория» не проигрывает «Атлетико Минейро» в шести последних матчах и забивает в одиннадцати последних очных встречах подряд. Текущая форма хозяев стабильна, но именно очная статистика даeт гостям серьeзное психологическое преимущество. Однако слабые выездные результаты «Витории» (четыре поражения подряд в гостях) могут сыграть решающую роль.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Атлетико Минейро». Хозяева имеют преимущество домашнего поля, надeжную оборону и играют против команды с четырьмя поражениями в гостевых матчах, тогда как «Витория», при своeм историческом преимуществе, слабо выступает на выезде. Рекомендуемая ставка – победа «Атлетико Минейро» с коэффициентом 1.82. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 25-го тура Высшей лиги между «Атлетико Минейро» и «Виторией» состоится 30 августа и начнется в 00:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «МАТЧ! Футбол 3».