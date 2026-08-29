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«Атлетико Минейро» – «Витория»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026

29 августа 2026 10:55
Атлетико Минейро - Витория
30 авг. 2026, воскресенье 00:30 | Бразилия. Серия А, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Победа «Атлетико Минейро»
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Матч 25-го тура бразильской Высшей лиги (Серии A) между «Атлетико Минейро» и «Виторией» пройдет 30 августа. Хозяева набрали 33 очка и занимают девятое место, а гости с 29 очками располагаются на 12-й строчке. При этом «Витория» имеет солидное преимущество в очных встречах – не проигрывает «Атлетико Минейро» в шести последних матчах и забивает в одиннадцати последних встречах против этого соперника. Сможет ли «Атлетико Минейро» прервать эту серию на своем поле или «Витория» продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Атлетико Минейро» подходит к игре в стабильной форме – команда играет вничью в трeх последних матчах, но при этом не проигрывает в шести из восьми последних домашних встреч против «Витории». В атаке хозяева действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,4 гола за встречу, а голевая серия насчитывает шесть матчей из восьми. Оборона «Атлетико Минейро» выглядит надeжно – пропускают в среднем 0,6 гола за игру. Однако в очных встречах с «Виторией» у хозяев серьeзные проблемы: всего 11 побед против 13 у соперника при 8 ничьих, а последние шесть матчей остались без побед для «Атлетико Минейро». Это создаeт серьeзное психологическое давление, которое хозяевам придeтся преодолевать.

«Витория», напротив, уверенно играет против «Атлетико Минейро» – команда не проигрывает в шести последних очных встречах и забивает в одиннадцати последних матчах против этого соперника. В атаке гости действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,0 гола за встречу. Оборона «Витории» пропускает в среднем 1,0 гола за игру, что даeт хозяевам шанс. Однако гостевые матчи для «Витории» – серьeзное испытание: команда проигрывает в четырeх последних выездных матчах Серии A. Несмотря на это, очная статистика говорит в пользу гостей, и они наверняка постараются использовать свой психологический комфорт против «Атлетико Минейро».

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Атлетико Минейро». Хозяева имеют преимущество домашнего поля, надeжную оборону и играют против команды, которая слабо выступает в гостях. Однако «Витория» традиционно неуступчива в очных встречах, поэтому победа хозяев вряд ли будет разгромной.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Витория» имеет небольшое преимущество – 13 побед против 11 у «Атлетико Минейро» при 8 ничьих. При этом «Витория» не проигрывает «Атлетико Минейро» в шести последних матчах и забивает в одиннадцати последних очных встречах подряд. Текущая форма хозяев стабильна, но именно очная статистика даeт гостям серьeзное психологическое преимущество. Однако слабые выездные результаты «Витории» (четыре поражения подряд в гостях) могут сыграть решающую роль.

Личные встречи
Побед - 5 (31%)
Ничьих - 5 (31%)
Побед - 6 (38%)
22
Забитых мячей
26
1.38
В среднем за матч
1.63
3:2
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 10 тур
Витория
4 : 2
21.06.2024
Атлетико Минейро
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
14.04.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
30.08.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 6 тур
Витория
2 : 0
15.03.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 22 тур
Витория
1 : 0
01.09.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
14.04.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 29 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
05.10.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 10 тур
Витория
4 : 2
21.06.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 21 тур
Витория
1 : 0
26.08.2018
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
22.04.2018
Витория
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Минейро
1 : 3
25.09.2017
Витория
Бразилия. Серия А, 6 тур
Витория
2 : 0
11.06.2017
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
08.09.2016
Витория
Бразилия. Серия А, 4 тур
Витория
1 : 1
29.05.2016
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
28.09.2014
Витория
Бразилия. Серия А, 6 тур
Витория
2 : 3
23.05.2014
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
08.12.2013
Витория
Бразилия. Серия А, 19 тур
Витория
1 : 1
08.09.2013
Атлетико Минейро
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
(К) ВР
40
Vitor Fernandes Chaves Teixeira
ЦЗ
36
Kauã Pascini
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
5
Александер
ОП
25
Tomás Pérez
ЦП
39
Mamady Cissé
ЦП
19
Рейньер
АП
27
Алан Минда
ПВ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Витория
1
Lucas Arcanjo
(К) ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
25
Кака
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
95
Caique Gonçalves
ЦП
12
Diego Tarzia
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
8
Томас Почеттино
АП
7
Мариньо
ПВ
9
Alex Bruno Da Costa Lima
ЦФ
Главный тренер
Жаир Вентура
Атлетико Минейро
31
Robert Alves
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
53
Pedro Tocantins
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
15
Кевин Кастаньо
ОП
21
Алан Франко
ЦП
48
João Pedro Porto Lucrécio "Gutte"
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
92
Дуду
ЛФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
29
Cauã Soares
ЦФ
Витория
71
Yuri Sena
ВР
13
Рамон
ЛЗ
98
Mateusinho
ЦЗ
26
Эденилсон Насименту
ЦЗ
15
Уолес
ОП
11
Osvaldo
ЦП
88
Zé Vitor
ЦП
33
Эрик
ПВ
91
Рене
ЛФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
10
Matheuzinho
ЦФ
23
Фабрисио
ЦФ
3-2-2-2-1
1
40
36
23
Пресиадо
5
Александер
2
Натанаэл
25
39
19
Рейньер
27
Минда
18
Борбас
4-2-3-1
1
2
Бритес
25
Кака
83
36
Кандидо
95
12
7
Мариньо
8
Почеттино
6
Мартинес
9
18
Борбас
10
Скарпа
10
Скарпа
18
Борбас
27
Минда
92
Дуду
92
Дуду
27
Минда
5
Александер
14
Уго
14
Уго
5
Александер
19
Рейньер
29
29
19
Рейньер
2
Бритес
98
98
2
Бритес
12
10
10
12
6
Мартинес
33
Эрик
33
Эрик
6
Мартинес
9
91
Рене
91
Рене
9
95
15
Уолес
15
Уолес
95
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Витория
9
Матео Кассьерра
ЦФ
31
Robert Alves
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
28
Томас Куэльо
ЛВ
21
Алан Франко
ЦП
53
Pedro Tocantins
ЦЗ
48
João Pedro Porto Lucrécio "Gutte"
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Домингес
79
Ренато Кайзер
ЦФ
71
Yuri Sena
ВР
26
Эденилсон Насименту
ЦЗ
13
Рамон
ЛЗ
11
Osvaldo
ЦП
88
Zé Vitor
ЦП
23
Фабрисио
ЦФ
Главный тренер
Жаир Вентура
Остались в запасе
9
Матео Кассьерра
ЦФ
31
Robert Alves
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
28
Томас Куэльо
ЛВ
21
Алан Франко
ЦП
53
Pedro Tocantins
ЦЗ
48
João Pedro Porto Lucrécio "Gutte"
ЦП
Остались в запасе
79
Ренато Кайзер
ЦФ
71
Yuri Sena
ВР
26
Эденилсон Насименту
ЦЗ
13
Рамон
ЛЗ
11
Osvaldo
ЦП
88
Zé Vitor
ЦП
23
Фабрисио
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Жаир Вентура
Атлетико Минейро
Точно не сыграют
Руан
ЦЗ
Лео Дуарте
ЦЗ
Игор Гомес
ЦП
Índio
ЦП
Лянко
ЦЗ
Patrick
ЦП
Витория
Точно не сыграют
Anderson Pato
ЦП
Габриэль Баральяс
ЦП
Камутанга
ЦЗ
Dudu
Edu
ЦЗ
Натан Мендес
ПЗ
Рубен Рамуш
ПЗ
Риччели
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Атлетико Минейро». Хозяева имеют преимущество домашнего поля, надeжную оборону и играют против команды с четырьмя поражениями в гостевых матчах, тогда как «Витория», при своeм историческом преимуществе, слабо выступает на выезде. Рекомендуемая ставка – победа «Атлетико Минейро» с коэффициентом 1.82. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 25-го тура Высшей лиги между «Атлетико Минейро» и «Виторией» состоится 30 августа и начнется в 00:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «МАТЧ! Футбол 3».

«Атлетико Минейро» – «Витория»: смотреть онлайн.

1.82
Победа «Атлетико Минейро»
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Бразилия. Серия А Витория Атлетико Минейро
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