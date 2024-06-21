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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Витория - Атлетико Минейро
Витория - Атлетико Минейро: обзор матча 21 июня 2024
Витория
21.06.2024, пятница, 00:30
Бразилия. Серия А, 10 тур
4 : 2
Завершен
Атлетико Минейро
8'
Матеузиньо
44'
В. Оливейра
66'
В. Оливейра
76'
Э. Кастильо
14'
Г. Скарпа (П)
88'
B. Palacios Alzate
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория - Атлетико Минейро
90'
+3
Желтая карточка
И. Гомес
88'
ГОЛ! 4:2!
B. Palacios Alzate
82'
Замена
И. Томич
️️️️
Каду
ГОЛ! 4:1!
Э. Кастильо
76'
Замена
Э. Кастильо
️️️️
O.
74'
68'
Замена
B. Palacios Alzate
️️️️
Алиссон
ГОЛ! 3:1!
В. Оливейра
66'
60'
Замена
А. Кардек
️️️️
Ромуло
Желтая карточка
Луан
45'
+5
ГОЛ! 2:1!
В. Оливейра
Пас отдал
R. Cáceres
44'
37'
Желтая карточка
Ромуло
Желтая карточка
К. Винисиус
35'
14'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Скарпа
ГОЛ! 1:0!
Матеузиньо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
4
Камутанга
ЦЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
33
Луан
ОП
11
Osvaldo
ЦП
30
Матеузиньо
АП
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
49
Ромуло
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
6
Родриго Батталья
(К)
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
10
Густаво Скарпа
АП
30
Алиссон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Витория
14
Патрик Калмон
ЛЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
10
Жена Мота
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
31
Эрик Кастильо
ПВ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
3-1-1-1-3
16
Эстевес
27
4
Камутанга
33
Луан
11
30
Матеузиньо
9
Алеррандро
29
Оливейра
3
Леонардо
3-3-2-2
22
Эверсон
20
Саравия
49
Ромуло
3
Фукс
6
Батталья
17
Гомес
10
Педриньо
11
Сарачо
10
Скарпа
42
Каду
30
Алиссон
11
31
Кастильо
31
Кастильо
11
30
Алиссон
30
30
30
Алиссон
42
Каду
9
Томич
9
Томич
42
Каду
49
Ромуло
14
Кардек
14
Кардек
49
Ромуло
Остались в запасе
Витория
Атлетико Минейро
14
Патрик Калмон
ЛЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
10
Жена Мота
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
17
José Hugo Sousa
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
Главный тренер
Габриэль Милито
Остались в запасе
14
Патрик Калмон
ЛЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
10
Жена Мота
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
17
José Hugo Sousa
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Остались в запасе
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
Главный тренер
Лео Конде
Главный тренер
Габриэль Милито
Статистика матча Витория - Атлетико Минейро
2
2
Всего ударов по воротам
11
19
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
13
Офсайды
0
1
Количество передач
343
527
Сейвы
5
1
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.49
Матчи команд
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Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
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Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
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Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
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Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
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Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
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22.11.2026
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Ботафого
1 : 0
05.11.2026
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Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Marcelo De Lima Henrique, Brazil
Стадион:
Estádio Manoel Barradas, Salvador
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