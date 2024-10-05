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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Витория
Атлетико Минейро - Витория: обзор матча 05 октября 2024
Атлетико Минейро
05.10.2024, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 29 тур
2 : 2
Завершен
Витория
8'
Ф. Вера
45'
Э. Варгас
65'
В. Леонардо
68'
Алеррандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Витория
87'
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
R. Cáceres
Красная карточка
Эверсон
83'
Замена
М. Мендес
️️️️
Дейверсон
83'
Замена
Р. Саравия
️️️️
Б. Фукс
77'
Замена
А. Кардек
️️️️
B. Palacios Alzate
77'
74'
Замена
Эвералдо
️️️️
Алеррандро
Замена
А. Франко
️️️️
Э. Варгас
70'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
И. Гомес
70'
68'
ГОЛ! 2:2!
Алеррандро
Пас отдал
Р. Риллер
65'
ГОЛ! 2:1!
В. Леонардо
Пас отдал
Матеузиньо
62'
Замена
Р. Риллер
️️️️
Луан
46'
Замена
E.
️️️️
К. Эдуардо
ГОЛ! 2:0!
Э. Варгас
Пас отдал
B. Palacios Alzate
45'
Желтая карточка
Б. Фукс
26'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Вера
Пас отдал
Э. Варгас
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
(К)
ЦЗ
15
Фаусто Вера
ОП
94
Отавио
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Витория
1
Lucas Arcanjo
ВР
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
(К)
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
29
Виллиан Оливейра
ОП
33
Луан
ОП
19
Густаво Силва
ПВ
9
Алеррандро
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
49
Ромуло
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
14
Алан Кардек
ЦФ
8
Robert Santos
ЦФ
Витория
43
Edu
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
28
Рикардо Риллер
ОП
10
Жена Мота
ЦП
55
José Breno
ЦП
5
Leo Naldi
ЦП
62
Pablo Santos
ЦП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
4-2-1-3
22
Эверсон
8
Рубенс
3
Фукс
6
Алонсо
13
Лянко
15
Вера
94
Отавио
17
Гомес
30
11
Варгас
16
Дейверсон
4-2-1-3
1
27
3
Леонардо
77
Нерис
16
Эстевес
29
Оливейра
33
Луан
19
Силва
2
Матеузиньо
96
Эдуардо
9
Алеррандро
16
Дейверсон
31
Мендес
31
Мендес
16
Дейверсон
3
Фукс
20
Саравия
20
Саравия
3
Фукс
11
Варгас
21
Франко
21
Франко
11
Варгас
17
Гомес
10
Скарпа
10
Скарпа
17
Гомес
30
14
Кардек
14
Кардек
30
96
Эдуардо
43
43
96
Эдуардо
33
Луан
28
Риллер
28
Риллер
33
Луан
9
Алеррандро
37
Эвералдо
37
Эвералдо
9
Алеррандро
27
17
17
27
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Витория
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
8
Robert Santos
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
25
Бруно Увини
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
55
José Breno
ЦП
5
Leo Naldi
ЦП
62
Pablo Santos
ЦП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Остались в запасе
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
8
Robert Santos
ЦФ
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
55
José Breno
ЦП
5
Leo Naldi
ЦП
62
Pablo Santos
ЦП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Главный тренер
Лео Конде
Статистика матча Атлетико Минейро - Витория
1
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
13
Офсайды
0
3
Количество передач
459
361
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.85
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Matheus Delgado Candancan, Brazil
Стадион:
Арена МРВ
Новости команд
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