Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Шапекоэнсе» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 3 апреля 2026 с коэффициентом 1.67

02 апреля 2026 9:13
Шапекоэнсе - Атлетико Минейро
03 апр. 2026, пятница 01:00 | Бразилия. Серия А, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.67
Тотал меньше 2.5 голов 
Сделать ставку

3 апреля в рамках 9-го тура бразильской Серии A «Шапекоэнсе» примет «Атлетико Минейро». Хозяева занимают 16-е место с 7 очками после 7 туров, гости расположились на 14-й строчке с 8 очками. Обе команды находятся в кризисе, но «Шапекоэнсе» имеет феноменальную домашнюю статистику и преимущество в личных встречах.

«Шапекоэнсе»

Хозяева находятся в непростой форме: команда не может выиграть в 6 последних матчах. Однако домашняя статистика впечатляет: «Шапекоэнсе» не проигрывает в 11 последних домашних матчах подряд. В последних 5 играх команда забила всего 2 гола (0.40 в среднем) и пропустила 5 (1.00 в среднем). Атака в глубоком кризисе. В личных встречах с «Атлетико Минейро» «Шапекоэнсе» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей и забивает в 6 последних очных встречах.

«Атлетико Минейро»

Гости также переживают кризис, особенно на выезде. Команда проигрывает в 3 последних гостевых матчах. В последних 5 играх «Атлетико Минейро» забил всего 2 гола (0.40 в среднем) и пропустил 4 (0.80 в среднем). Атака также в глубоком кризисе. Лучший бомбардир – Халк (5 голов в 16 матчах). В последней игре команда проиграла «Флуминенсе» (0:1). В личных встречах с «Шапекоэнсе» статистика не в пользу гостей.

Факты о командах

«Шапекоэнсе»

  • Поражение в последнем матче от «Интернасьонала» (0:2)
  • Не может выиграть в 6 последних матчах
  • Не проигрывает в 11 последних домашних матчах
  • 7 очков, 16-е место (после 7 туров)
  • В среднем: 0.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних очных матчей с «Атлетико Минейро»
  • Забивает в 6 последних очных встречах

«Атлетико Минейро»

  • Поражение в последнем матче от «Флуминенсе» (0:1)
  • Проигрывает в 3 последних гостевых матчах
  • 8 очков, 14-е место (после 8 туров)
  • В среднем: 0.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Халк (5 голов)
  • Атака в кризисе – 2 гола в 5 последних матчах

Личные встречи

В 5 последних личных встречах (с 2018 по 2021 год) наблюдается равенство: две победы «Шапекоэнсе», одна победа «Атлетико Минейро» и две ничьи. На домашнем поле «Шапекоэнсе» выиграл 2 из 3 последних матчей у соперника.

Прогноз на матч «Шапекоэнсе» – «Атлетико Минейро»

Ожидается встреча двух команд с катастрофической атакой: обе забивают по 0.40 гола за игру в последних 5 матчах. «Шапекоэнсе» имеет колоссальное преимущество домашнего поля (11 матчей без поражений) и хорошую статистику личных встреч. «Атлетико Минейро» проваливается на выезде (3 поражения подряд) и также не может забить. Учитывая атакующие проблемы обеих команд и домашнюю стабильность хозяев, наиболее вероятным сценарием выглядит низовая игра с минимальным преимуществом «Шапекоэнсе» или ничья.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.67
  • «Шапекоэнсе» не проиграет (X2)

Автор: Рассказов Михаил
Бразилия. Серия А Атлетико Минейро Шапекоэнсе
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 