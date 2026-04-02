3 апреля в рамках 9-го тура бразильской Серии A «Шапекоэнсе» примет «Атлетико Минейро». Хозяева занимают 16-е место с 7 очками после 7 туров, гости расположились на 14-й строчке с 8 очками. Обе команды находятся в кризисе, но «Шапекоэнсе» имеет феноменальную домашнюю статистику и преимущество в личных встречах.

Хозяева находятся в непростой форме: команда не может выиграть в 6 последних матчах. Однако домашняя статистика впечатляет: «Шапекоэнсе» не проигрывает в 11 последних домашних матчах подряд. В последних 5 играх команда забила всего 2 гола (0.40 в среднем) и пропустила 5 (1.00 в среднем). Атака в глубоком кризисе. В личных встречах с «Атлетико Минейро» «Шапекоэнсе» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей и забивает в 6 последних очных встречах.

Гости также переживают кризис, особенно на выезде. Команда проигрывает в 3 последних гостевых матчах. В последних 5 играх «Атлетико Минейро» забил всего 2 гола (0.40 в среднем) и пропустил 4 (0.80 в среднем). Атака также в глубоком кризисе. Лучший бомбардир – Халк (5 голов в 16 матчах). В последней игре команда проиграла «Флуминенсе» (0:1). В личных встречах с «Шапекоэнсе» статистика не в пользу гостей.

Факты о командах

Поражение в последнем матче от «Интернасьонала» (0:2)

Поражение в последнем матче от «Флуминенсе» (0:1)

Личные встречи

В 5 последних личных встречах (с 2018 по 2021 год) наблюдается равенство: две победы «Шапекоэнсе», одна победа «Атлетико Минейро» и две ничьи. На домашнем поле «Шапекоэнсе» выиграл 2 из 3 последних матчей у соперника.

Прогноз на матч «Шапекоэнсе» – «Атлетико Минейро»

Ожидается встреча двух команд с катастрофической атакой: обе забивают по 0.40 гола за игру в последних 5 матчах. «Шапекоэнсе» имеет колоссальное преимущество домашнего поля (11 матчей без поражений) и хорошую статистику личных встреч. «Атлетико Минейро» проваливается на выезде (3 поражения подряд) и также не может забить. Учитывая атакующие проблемы обеих команд и домашнюю стабильность хозяев, наиболее вероятным сценарием выглядит низовая игра с минимальным преимуществом «Шапекоэнсе» или ничья.

Рекомендованные ставки