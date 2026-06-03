4 июня 2026 года в 20:00 сборные Швеции и Греции сыграют в товарищеском матче.

Швеция

Шведы дома – традиционно сильны: 5 из 6 последних товарищеских матчей без поражений. В атаке проблем нет – забивают в 5 последних матчах, 1.80 гола в среднем за 5 игр. Но оборона – настоящая катастрофа: шведы пропускают в 10 последних матчах подряд, в среднем 2.20 гола за игру. Поражение от Норвегии (1:3) – очередное подтверждение. Зато история встреч с Грецией радует: шведы забивают грекам в 6 последних матчах.

Греция

Греция – неудобный соперник для Швеции. В товарищеских матчах греки не проигрывают шведам в 5 последних встречах. Команда действует осторожно: 0.80 гола за игру в атаке, 1.20 пропущенных в обороне. В прошлом матче ничья с Венгрией (0:0). Греки забивают в 3 последних матчах, но в гостях против агрессивных шведов будет тяжело.

Факты о командах

Швеция

Не проигрывают дома в 5 из 6 последних товарищеских матчей

За 5 матчей: 1.80 забито, 2.20 пропущено

Забивают в 5 последних матчах

Пропускают в 10 последних матчах

Забивают Греции в 6 последних встречах

Греция

Не проигрывают Швеции в 5 последних товарищеских матчах

За 5 матчей: 0.80 забито, 1.20 пропущено

Забивают в 3 последних матчах

Ничья с Венгрией (0:0)

Прогноз на матч Швеция – Греция

Швеция атакует, но ужасно играет в обороне. Греция – прагматики, которые умеют терпеть и пользоваться ошибками. История на стороне гостей. Скорее всего, шведы забьют, но и греки не уйдут без гола. Ничья – очень вероятный исход.

Рекомендованные ставки