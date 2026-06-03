Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Швеция – Греция: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.77

03 июня 2026 8:00
Швеция - Греция
04 июн. 2026, четверг 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.77
Обе забьют – да
Сделать ставку

4 июня 2026 года в 20:00 сборные Швеции и Греции сыграют в товарищеском матче.

Швеция

Шведы дома – традиционно сильны: 5 из 6 последних товарищеских матчей без поражений. В атаке проблем нет – забивают в 5 последних матчах, 1.80 гола в среднем за 5 игр. Но оборона – настоящая катастрофа: шведы пропускают в 10 последних матчах подряд, в среднем 2.20 гола за игру. Поражение от Норвегии (1:3) – очередное подтверждение. Зато история встреч с Грецией радует: шведы забивают грекам в 6 последних матчах.

Греция

Греция – неудобный соперник для Швеции. В товарищеских матчах греки не проигрывают шведам в 5 последних встречах. Команда действует осторожно: 0.80 гола за игру в атаке, 1.20 пропущенных в обороне. В прошлом матче ничья с Венгрией (0:0). Греки забивают в 3 последних матчах, но в гостях против агрессивных шведов будет тяжело.

Факты о командах

Швеция

  • Не проигрывают дома в 5 из 6 последних товарищеских матчей
  • За 5 матчей: 1.80 забито, 2.20 пропущено
  • Забивают в 5 последних матчах
  • Пропускают в 10 последних матчах
  • Забивают Греции в 6 последних встречах

Греция

  • Не проигрывают Швеции в 5 последних товарищеских матчах
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 1.20 пропущено
  • Забивают в 3 последних матчах
  • Ничья с Венгрией (0:0)

Прогноз на матч Швеция – Греция

Швеция атакует, но ужасно играет в обороне. Греция – прагматики, которые умеют терпеть и пользоваться ошибками. История на стороне гостей. Скорее всего, шведы забьют, но и греки не уйдут без гола. Ничья – очень вероятный исход.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.77
  • Ничья

1.77
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Товарищеские матчи. Сборные Греция Швеция
Другие прогнозы
07.06.2026
12:00
1.42
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь - Калуга
Победа «Сибири»
07.06.2026
14:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан - Пакистан
Пакистан не проиграет
07.06.2026
16:00
1.72
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ - Велес
Тотал голов меньше 2.5
07.06.2026
16:00
1.40
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн - Кипр
Победа Кипра
07.06.2026
16:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх - Заря Луганск РФ
Тотал голов больше 2.5
07.06.2026
16:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия - Муром
Тотал голов меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 