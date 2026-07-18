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«Урал» – «Енисей»: кто победит в матче 2 тура Первой лиги России 2026

18 июля 2026 9:34
Урал - Енисей
19 июл. 2026, воскресенье 15:00 | Россия. PARI Первая лига, 2 тур
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3.70
Победа «Енисея»
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Матч 2 тура Первой лиги России между «Урал» и «Енисей» пройдет 19 июля 2026 года в Екатеринбурге. Хозяева неудачно стартовали в новом сезоне, проиграв «Торпедо» (0:1) в первом туре, и пока не могут найти свою игру после вылета из РПЛ. Гости, напротив, начали с победы над «Волгой Ульяновск» (2:1) и выглядят более организованно, имея в активе надежную оборону. Сможет ли «Урал» реабилитироваться перед своими болельщиками и набрать первые очки, или «Енисей» продолжит свою победную поступь и добьется второго успеха подряд?

Кто победит в матче

«Урал» подходит к игре с невыразительной статистикой: четыре гола в пяти последних матчах (в среднем 0,8 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда проиграла стартовый матч сезона «Торпедо» (0:1), а также неудачно выступила в переходных играх против «Динамо Махачкала», проиграв оба матча. Психологическое состояние после вылета из РПЛ оставляет желать лучшего, а атака выглядит крайне бледно – в последних двух официальных встречах екатеринбуржцы не смогли забить ни одного гола. В очных встречах с «Енисеем» у «Урала» нет явного преимущества – за последние четыре матча они одержали две победы и потерпели два поражения, что говорит о нестабильности. Домашняя поддержка может стать фактором, но в текущей форме хозяевам будет сложно переломить негативный тренд.

«Енисей» подходит к игре с более убедительными показателями: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда уверенно обыграла «Волгу Ульяновск» (2:1) в первом туре, продемонстрировав организованную игру в обороне и эффективность в атаке. В товарищеских матчах красноярцы также выглядели достойно, разгромив «Зенит-2» (4:1) и сыграв вничью с «Андижаном» и «Гомелем». В очных встречах с «Уралом» «Енисей» имеет баланс побед и поражений, но в последней встрече в марте 2026 года он уверенно победил со счетом 4:2, что дает им психологическое преимущество. Гости будут стремиться развить успех и закрепиться в верхней части таблицы.

Итоговый вывод: «Енисей» имеет преимущество в текущей форме, атакующей эффективности и свежести, тогда как «Урал» переживает спад и не может найти свою игру. Учитывая разницу в классе и мотивацию, победа гостей выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Енисея».

Форма и история личных встреч

«Урал» проиграл стартовый матч сезона и редко забивает, тогда как «Енисей» начал с победы и имеет более надежную оборону. В очных встречах команды обмениваются победами, но в последней игре сильнее был «Енисей», что дает гостям психологическое преимущество. Учитывая текущую форму и проблемы «Урала» в атаке, «Енисей» выглядит фаворитом в этом противостоянии.

Личные встречи
55% (6)
27% (3)
18% (2)
18
Забитых мячей
16
1.64
В среднем за матч
1.45
4:3
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
Урал
2 : 4
22.03.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Енисей
0 : 2
10.08.2025
Урал
Россия. Первая лига, 19 тур
Урал
4 : 3
16.11.2024
Енисей
Россия. Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 0
29.09.2024
Урал
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
3 : 2
07.04.2019
Енисей
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Енисей
1 : 2
22.09.2018
Урал
Россия. Кубок, 1/16 финала
Енисей
1 : 2
24.09.2015
Урал
Россия. ФНЛ, 18 тур
Енисей
0 : 1
26.10.2012
Урал
Россия. ФНЛ, 2 тур
Урал
1 : 1
16.07.2012
Енисей
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1 : 1
14.10.2011
Урал
Россия. ФНЛ, 13 тур
Урал
0 : 0
04.06.2011
Енисей
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Прогноз на победителя

«Енисей» демонстрирует более сбалансированную игру и уверенно начал сезон, тогда как «Урал» не может найти свою игру после вылета из РПЛ и редко забивает. Учитывая эти факторы, победа «Енисея» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Енисея» с коэффициентом 3,70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Первой лиги России между «Урал» и «Енисей» состоится 19 июля 2026 года в Екатеринбурге и начнется в 15:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Урал» – «Енисей»: смотреть онлайн

3.70
Победа «Енисея»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Енисей Урал
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