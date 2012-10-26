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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Урал
Енисей - Урал: обзор матча 26 октября 2012
Енисей
26.10.2012, пятница, 16:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
0 : 1
Завершен
Урал
82'
М. Вьештица
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Урал
90'
+3
Замена
А. Кобялко
️️️️
С. Гогниев
Замена
А. Никитин
️️️️
С. Лебамба
90'
+2
89'
Замена
А. Герк
️️️️
К. Берхамов
Замена
В. Чуперка
️️️️
О. Лайзанс
85'
82'
ГОЛ! 0:1!
М. Вьештица
76'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Н. Сафрониди
Замена
А. Кучук
️️️️
В. Лешонок
75'
69'
Желтая карточка
К. Берхамов
Замена
В. Чадов
️️️️
Ю. Роденков
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
27
Станислав Лебамба
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
(К)
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛВ
14
Олег Лайзанс
ЦП
15
Азим Фатуллаев
ЦП
11
Алексей Базанов
АП
93
Юрий Роденков
ПВ
27
Сергей Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
4
Иван Дранников
ПЗ
70
Николай Сафрониди
ЛВ
25
Андрей Бочков
(К)
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
14
Максим Семакин
АП
20
Андрей Чухлей
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
29
Иван Мельник
ЦЗ
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
4-2-3-1
79
Плотников
27
Лебамба
80
Качан
5
Пятикопов
22
Шабаев
14
Лайзанс
15
Фатуллаев
9
Лешонок
11
Базанов
93
Роденков
27
Алексеев
4-2-3-1
22
Кот
4
Дранников
25
Ревякин
16
Вьештица
7
Данцев
25
Бочков
7
Берхамов
20
Чухлей
14
Семакин
70
Сафрониди
2
Гогниев
9
Лешонок
30
Кучук
30
Кучук
9
Лешонок
27
Лебамба
4
Никитин
4
Никитин
27
Лебамба
14
Лайзанс
92
Чуперка
92
Чуперка
14
Лайзанс
93
Роденков
15
Чадов
15
Чадов
93
Роденков
7
Берхамов
8
Герк
8
Герк
7
Берхамов
2
Гогниев
22
Кобялко
22
Кобялко
2
Гогниев
70
Сафрониди
10
Манучарян
10
Манучарян
70
Сафрониди
Остались в запасе
Енисей
Урал
16
Сергей Бородин
ВР
7
Василий Пьянченко
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
29
Иван Мельник
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
16
Сергей Бородин
ВР
7
Василий Пьянченко
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
Остались в запасе
29
Иван Мельник
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Енисей - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Центральный
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