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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Урал
Енисей - Урал: обзор матча 14 октября 2011
Енисей
14.10.2011, пятница, 15:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
1 : 1
Завершен
Урал
7'
А. Базанов
69'
П. Сикимич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Урал
Желтая карточка
П. Сикимич
Красная карточка
С. Пятикопов
Замена
А. Ойеволе
️️️️
Д. Тумасян
Замена
И. Дранников
️️️️
А. Данцев
Замена
Р. Сурнев
️️️️
С. Лужков
ГОЛ! 1:1!
П. Сикимич
Замена
В. Чадов
️️️️
Б. Киракосян
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
А. Кацалапов
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
И. Шевченко
Желтая карточка
В. Коробкин
Желтая карточка
С. Рашевский
Желтая карточка
А. Ревякин
Замена
П. Сикимич
️️️️
А. Заболотный
ГОЛ! 1:0!
А. Базанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
22
Александр Ковалев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
19
Сергей Лужков
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Урал
22
Игорь Кот
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
58
Сергей Рашевский
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
25
Александр Кожевников
ЦЗ
11
Станислав Гончаров
ЦП
30
Алексей Кучук
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Урал
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
11
Бранимир Петрович
ЦП
19
Александр Дмитриев
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
3-3-2-2
1
Ильин
81
Зимулька
5
Пятикопов
80
Качан
23
Киракосян
15
Фатуллаев
22
Ковалев
19
Лужков
21
Коробкин
11
Базанов
99
Шевченко
3-3-2-1
22
Кот
34
Тумасян
25
Ревякин
15
Новиков
7
Данцев
25
Бочков
70
Сафрониди
58
Рашевский
14
Семакин
91
Заболотный
19
Лужков
2
Сурнев
2
Сурнев
19
Лужков
99
Шевченко
9
Гаурачс
9
Гаурачс
99
Шевченко
23
Киракосян
15
Чадов
15
Чадов
23
Киракосян
7
Данцев
4
Дранников
4
Дранников
7
Данцев
34
Тумасян
58
Ойеволе
58
Ойеволе
34
Тумасян
34
Кацалапов
10
Лунгу
10
Лунгу
34
Кацалапов
91
Заболотный
81
Сикимич
81
Сикимич
91
Заболотный
Остались в запасе
Енисей
Урал
25
Александр Кожевников
ЦЗ
11
Станислав Гончаров
ЦП
30
Алексей Кучук
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
25
Артур Нигматуллин
ВР
11
Бранимир Петрович
ЦП
19
Александр Дмитриев
ЦП
Главный тренер
Юрий Матвеев
Остались в запасе
25
Александр Кожевников
ЦЗ
11
Станислав Гончаров
ЦП
30
Алексей Кучук
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
11
Бранимир Петрович
ЦП
19
Александр Дмитриев
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Енисей - Урал
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
Центральный
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