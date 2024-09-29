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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Урал
Енисей - Урал: обзор матча 29 сентября 2024
Енисей
29.09.2024, воскресенье, 10:00
Россия. Первая лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Урал
20'
А. Ломакин
32'
М. Савельев
60'
А. Масловский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Урал
Замена
Т. Рукас
️️️️
А. Ломакин
89'
Замена
️️️️
Т. Шипунов
83'
Замена
А. Батырев
️️️️
К. Ушатов
83'
81'
Замена
Е. Мосин
️️️️
А. Ионов
67'
Замена
Итало
️️️️
М. Бардачев
66'
Желтая карточка
Д. Мишкич
61'
Замена
М. Воронов
️️️️
Э. Бикфалви
61'
Замена
Т. Аюпов
️️️️
М. Секулич
ГОЛ! 3:0!
А. Масловский
60'
46'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Ф. Сунгатулин
45'
+1
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
ГОЛ! 2:0!
М. Савельев
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Ломакин
20'
1'
Желтая карточка
М. Секулич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Енисей
99
Родион Константинов
ВР
23
Станислав Антипин
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
3-1-3-3
50
Шамов
33
Масловский
3
Цесь
25
Эмерсон
90
Ломакин
87
Мазурин
7
Чуканов
19
Тихонов
9
Савельев
20
Шипунов
23
Ушатов
4-1-2-2-1
71
Мамин
22
Бевеев
53
Бардачев
2
Бегич
3
Гогличидзе
6
Сунгатулин
5
Егорычев
33
Мишкич
11
Ионов
10
Бикфалви
10
Секулич
90
Ломакин
96
Рукас
96
Рукас
90
Ломакин
23
Ушатов
6
Батырев
6
Батырев
23
Ушатов
11
Ионов
14
Мосин
14
Мосин
11
Ионов
53
Бардачев
16
Итало
16
Итало
53
Бардачев
10
Секулич
8
Аюпов
8
Аюпов
10
Секулич
6
Сунгатулин
14
Железнов
14
Железнов
6
Сунгатулин
10
Бикфалви
97
Воронов
97
Воронов
10
Бикфалви
Остались в запасе
Енисей
Урал
99
Родион Константинов
ВР
23
Станислав Антипин
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
99
Дмитрий Арапов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
99
Родион Константинов
ВР
23
Станислав Антипин
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Енисей - Урал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
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