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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Енисей
Урал - Енисей: обзор матча 04 июня 2011
Урал
04.06.2011, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
0 : 0
Завершен
Енисей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Енисей
Желтая карточка
А. Чухлей
Замена
Б. Киракосян
️️️️
В. Лешонок
Желтая карточка
А. Ойеволе
Замена
П. Печенкин
️️️️
А. Бочков
Замена
Е. Ятченко
️️️️
М. Семакин
Замена
С. Гончаров
️️️️
Р. Сурнев
Замена
А. Новиков
️️️️
А. Кацалапов
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
А. Данцев
Замена
В. Чадов
️️️️
В. Булат
Замена
В. Коробкин
️️️️
Р. Ситдиков
Желтая карточка
В. Лешонок
11'
Желтая карточка
Р. Ситдиков
Желтая карточка
А. Ковалев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
22
Александр Ковалев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
88
Раис Ситдиков
ОП
9
Виктор Булат
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Урал
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
22
Павел Печенкин
ЦП
Енисей
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
11
Станислав Гончаров
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
3-3-2-1
22
Кот
4
Дранников
34
Кацалапов
58
Ойеволе
7
Данцев
25
Бочков
20
Чухлей
14
Семакин
11
Петрович
81
Сикимич
4-2-3-1
1
Ильин
22
Шабаев
80
Качан
5
Пятикопов
22
Ковалев
15
Фатуллаев
88
Ситдиков
9
Булат
2
Сурнев
9
Лешонок
11
Базанов
25
Бочков
22
Печенкин
22
Печенкин
25
Бочков
7
Данцев
70
Сафрониди
70
Сафрониди
7
Данцев
34
Кацалапов
15
Новиков
15
Новиков
34
Кацалапов
14
Семакин
97
Ятченко
97
Ятченко
14
Семакин
2
Сурнев
11
Гончаров
11
Гончаров
2
Сурнев
9
Лешонок
23
Киракосян
23
Киракосян
9
Лешонок
88
Ситдиков
21
Коробкин
21
Коробкин
88
Ситдиков
9
Булат
15
Чадов
15
Чадов
9
Булат
Остались в запасе
Урал
Енисей
Главный тренер
Юрий Матвеев
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Юрий Матвеев
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Урал - Енисей
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
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Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
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31.10.2026
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Россия. PARI Первая лига, 15 тур
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3 : 0
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Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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