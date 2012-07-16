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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Енисей
Урал - Енисей: обзор матча 16 июля 2012
Урал
16.07.2012, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 1
Завершен
Енисей
44'
С. Гогниев
8'
А. Базанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Енисей
90'
+2
Замена
В. Пьянченко
️️️️
А. Кучук
Замена
Е. Савин
️️️️
А. Кобялко
81'
70'
Замена
А. Кучук
️️️️
О. Кожанов
Замена
М. Семакин
️️️️
С. Гогниев
65'
Замена
А. Данцев
️️️️
Н. Сафрониди
60'
60'
Замена
Ю. Роденков
️️️️
П. Рожков
Желтая карточка
Д. Тумасян
53'
Замена
А. Щаницин
️️️️
М. Волков
46'
ГОЛ! 1:1!
С. Гогниев
Пас отдал
Н. Сафрониди
44'
41'
Желтая карточка
В. Лешонок
37'
Желтая карточка
И. Шабаев
12'
Желтая карточка
С. Пятикопов
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Базанов
Пас отдал
О. Кожанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
70
Александр Котляров
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
33
Максим Волков
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
27
Павел Рожков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Олег Лайзанс
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
29
Иван Мельник
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
14
Максим Семакин
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
99
Евгений Савин
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
3-3-2-2
70
Котляров
34
Тумасян
25
Ревякин
15
Новиков
70
Сафрониди
25
Бочков
16
Вьештица
33
Волков
8
Герк
22
Кобялко
2
Гогниев
4-2-2-2
79
Плотников
22
Шабаев
80
Качан
5
Пятикопов
27
Лебамба
27
Рожков
15
Фатуллаев
14
Лайзанс
9
Лешонок
11
Базанов
20
Кожанов
33
Волков
13
Щаницин
13
Щаницин
33
Волков
70
Сафрониди
7
Данцев
7
Данцев
70
Сафрониди
2
Гогниев
14
Семакин
14
Семакин
2
Гогниев
22
Кобялко
99
Савин
99
Савин
22
Кобялко
20
Кожанов
30
Кучук
30
Кучук
20
Кожанов
Кучук
7
Пьянченко
7
Пьянченко
Кучук
27
Рожков
93
Роденков
93
Роденков
27
Рожков
Остались в запасе
Урал
Енисей
29
Иван Мельник
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
20
Андрей Чухлей
ПЗ
Главный тренер
Павел Гусев
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
29
Иван Мельник
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
20
Андрей Чухлей
ПЗ
Остались в запасе
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Урал - Енисей
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
Посещаемость:
6500 из 35000 зрителей (18%)
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