Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Енисей
Урал - Енисей: обзор матча 16 ноября 2024
Урал
16.11.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 19 тур
4 : 3
Завершен
Енисей
11'
М. Бевеев
22'
Д. Мишкич
71'
М. Секулич
75'
М. Секулич
9'
А. Мазурин
40'
А. Ломакин
70'
А. Ломакин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Енисей
Желтая карточка
Ф. Сунгатулин
90'
+3
Замена
А. Ионов
️️️️
М. Секулич
81'
81'
Замена
А. Канаплин
️️️️
М. Тихонов
Замена
Т. Аюпов
️️️️
А. Егорычев
81'
ГОЛ! 4:3!
М. Секулич
75'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
М. Бевеев
72'
ГОЛ! 3:3!
М. Секулич
71'
70'
ГОЛ! 2:3!
А. Ломакин
61'
Пенальти не реализован!
А. Мазурин
59'
Желтая карточка
А. Гилязетдинов
Желтая карточка
С. Бегич
59'
Замена
М. Воронов
️️️️
А. Юсупов
57'
Замена
В. Малькевич
️️️️
Л. Гогличидзе
57'
Желтая карточка
Д. Мишкич
55'
Желтая карточка
А. Юсупов
53'
40'
ГОЛ! 2:2!
А. Ломакин
ГОЛ! 2:1!
Д. Мишкич
22'
ГОЛ! 1:1!
М. Бевеев
11'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Мазурин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Енисей
99
Родион Константинов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Илья Порохов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
3-3-3-1
71
Мамин
22
Бевеев
2
Бегич
46
Мамин
3
Гогличидзе
6
Сунгатулин
34
Маргасов
5
Егорычев
4
Юсупов
33
Мишкич
10
Секулич
3-1-3-3
99
Константинов
6
Рукас
25
Эмерсон
33
Масловский
90
Ломакин
44
Тихонов
23
Ушатов
87
Мазурин
43
Гилязетдинов
9
Савельев
7
Чуканов
3
Гогличидзе
44
Малькевич
44
Малькевич
3
Гогличидзе
5
Егорычев
8
Аюпов
8
Аюпов
5
Егорычев
22
Бевеев
14
Железнов
14
Железнов
22
Бевеев
10
Секулич
11
Ионов
11
Ионов
10
Секулич
4
Юсупов
97
Воронов
97
Воронов
4
Юсупов
44
Тихонов
8
Канаплин
8
Канаплин
44
Тихонов
Остались в запасе
Урал
Енисей
99
Дмитрий Арапов
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Олег Шатов
23
Станислав Антипин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
19
Денис Тихонов
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
19
Денис Тихонов
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Урал - Енисей
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
Новости команд
Все
Урал
Енисей
Первая лига России: шансы «Текстильщика» и «Енисея» на победу в матче 20-го тура
09:41
Первая лига России: шансы «Урала» и «Шинника» на победу в матче 20-го тура
09:38
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
10
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
Первая лига России: шансы «Урала» и «Шинника» на победу в матче 20-го тура
09:38
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
10
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Первая лига России: шансы «Текстильщика» и «Енисея» на победу в матче 20-го тура
09:41
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
23 ноября
1
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+