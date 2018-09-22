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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Енисей - Урал
Енисей - Урал: обзор матча 22 сентября 2018
Енисей
22.09.2018, суббота, 11:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Урал
59'
П. Занев
25'
М. Семакин (АГ)
58'
В. Ильин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Урал
76'
Замена
И. Жигулев
️️️️
П. Бумаль
Замена
А. Саркисов
️️️️
П. Занев
73'
65'
Замена
О. Эль Кабир
️️️️
М. Араторе
63'
Желтая карточка
П. Бумаль
ГОЛ! 1:2!
П. Занев
59'
58'
ГОЛ! 0:2!
В. Ильин
Пас отдал
М. Араторе
Замена
М. Обрадович
️️️️
А. Кутьин
56'
Замена
Д. Бодул
️️️️
П. Комолов
46'
25'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Семакин
16'
Желтая карточка
Н. Димитров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Юрий Нестеренко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
20
Павел Комолов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
70
Марко Араторе
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
7
Энис Гавазай
АП
91
Марко Обрадович
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
4-4-1-1
1
Нестеренко
11
Занев
3
Гаджибеков
20
Дугалич
2
Кичин
20
Комолов
21
Зотов
14
Семакин
10
Комков
77
Костюков
48
Кутьин
4-2-2-1-1
31
Годзюр
92
Брызгалов
33
Ароян
6
Балажиц
3
Меркулов
20
Бумаль
10
Фидлер
17
Димитров
70
Араторе
10
Бикфалви
98
Ильин
48
Кутьин
91
Обрадович
91
Обрадович
48
Кутьин
11
Занев
11
Саркисов
11
Саркисов
11
Занев
20
Комолов
10
Бодул
10
Бодул
20
Комолов
70
Араторе
58
Эль Кабир
58
Эль Кабир
70
Араторе
20
Бумаль
10
Жигулев
10
Жигулев
20
Бумаль
Остались в запасе
Енисей
Урал
47
Михаил Филиппов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
7
Энис Гавазай
АП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
60
Владислав Полетаев
ВР
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
1
Олег Баклов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
7
Энис Гавазай
АП
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
1
Олег Баклов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Енисей - Урал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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