«Флуминенсе» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.7

21 марта 2026 11:42
Флуминенсе - Атлетико Минейро
22 мар. 2026, воскресенье 00:30 | Бразилия. Серия А, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Флуминенсе»
Сделать ставку

22 марта состоится матч 8-го тура бразильской Серии А, в котором «Флуминенсе» примет «Атлетико Минейро». Хозяева находятся в хорошей форме и претендуют на высокие места. Гости переживают кризис, особенно на выезде, и не могут набрать ход.

«Флуминенсе»

Флуминенсе проводит уверенный старт сезона и находится в группе лидеров. После 7 туров команда набрала 13 очков и занимает 5-е место. «Флуминенсе» забивает в 10 последних матчах Серии А и в 3 последних матчах во всех турнирах. Дома команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей. В последних пяти матчах «Флуминенсе» забил 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустил 6 (в среднем 1.20). Лучший бомбардир – Джон Кеннеди, на счету которого 5 голов в 17 матчах.

«Атлетико Минейро»

Петухи переживают непростой старт сезона и находятся в середине таблицы. После 7 туров команда набрала 8 очков и занимает 11-е место. «Атлетико Минейро» проигрывает в 5 последних выездных матчах Серии А. В последних пяти матчах команда забила всего 2 гола (в среднем 0.40 за матч) и пропустила 3 (в среднем 0.60). Лучший бомбардир – Халк, забивший 5 голов в 15 матчах.

Факты о командах:

История личных встреч

В домашних матчах «Флуминенсе» имеет преимущество над «Атлетико Минейро». Команда не проигрывает в 5 последних домашних встречах с петухами и забивает в 5 из 7 последних матчей против этого соперника. В текущем сезоне 5 октября 2025 года «Флуминенсе» разгромил «Атлетико Минейро» на выезде со счетом 3:0.

Прогноз на матч «Флуминенсе» – «Атлетико Минейро»

«Флуминенсе» находится в отличной форме, стабильно забивает в 10 матчах подряд и уверенно выступает дома. Хозяева будут стремиться продолжить победную серию в очных встречах на своем поле и подняться выше в таблице.

«Атлетико Минейро» переживает серьезный кризис результативности – всего 2 гола за последние 5 матчей. Команда ужасно играет на выезде (5 поражений подряд) и вряд ли сможет противостоять «Флуминенсе» на его поле.

Учитывая форму команд, выездные проблемы гостей и статистику личных встреч, «Флуминенсе» выглядит явным фаворитом. При этом «Атлетико Минейро» вряд ли сможет забить, учитывая их атакующий кризис.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Флуминенсе» – коэффициент 1.7
  • Индивидуальный тотал «Флуминенсе» больше 1.5

Автор: Рассказов Михаил
Бразилия. Серия А Атлетико Минейро Флуминенсе
