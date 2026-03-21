22 марта состоится матч 8-го тура бразильской Серии А, в котором «Флуминенсе» примет «Атлетико Минейро». Хозяева находятся в хорошей форме и претендуют на высокие места. Гости переживают кризис, особенно на выезде, и не могут набрать ход.

«Флуминенсе»

Флуминенсе проводит уверенный старт сезона и находится в группе лидеров. После 7 туров команда набрала 13 очков и занимает 5-е место. «Флуминенсе» забивает в 10 последних матчах Серии А и в 3 последних матчах во всех турнирах. Дома команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей. В последних пяти матчах «Флуминенсе» забил 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустил 6 (в среднем 1.20). Лучший бомбардир – Джон Кеннеди, на счету которого 5 голов в 17 матчах.

«Атлетико Минейро»

Петухи переживают непростой старт сезона и находятся в середине таблицы. После 7 туров команда набрала 8 очков и занимает 11-е место. «Атлетико Минейро» проигрывает в 5 последних выездных матчах Серии А. В последних пяти матчах команда забила всего 2 гола (в среднем 0.40 за матч) и пропустила 3 (в среднем 0.60). Лучший бомбардир – Халк, забивший 5 голов в 15 матчах.

Факты о командах:

«Флуминенсе»

5-е место в Серии А, 13 очков

Забивает в 10 последних матчах Серии А

Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей

В последних 5 играх: 1.60 забито, 1.20 пропущено

Лучший бомбардир – Джон Кеннеди (5 голов)

«Атлетико Минейро»

11-е место в Серии А, 8 очков

Проигрывает в 5 последних выездных матчах Серии А

В последних 5 играх: 0.40 забито, 0.60 пропущено

Лучший бомбардир – Халк (5 голов)

История личных встреч

В домашних матчах «Флуминенсе» имеет преимущество над «Атлетико Минейро». Команда не проигрывает в 5 последних домашних встречах с петухами и забивает в 5 из 7 последних матчей против этого соперника. В текущем сезоне 5 октября 2025 года «Флуминенсе» разгромил «Атлетико Минейро» на выезде со счетом 3:0.

Прогноз на матч «Флуминенсе» – «Атлетико Минейро»

«Флуминенсе» находится в отличной форме, стабильно забивает в 10 матчах подряд и уверенно выступает дома. Хозяева будут стремиться продолжить победную серию в очных встречах на своем поле и подняться выше в таблице.

«Атлетико Минейро» переживает серьезный кризис результативности – всего 2 гола за последние 5 матчей. Команда ужасно играет на выезде (5 поражений подряд) и вряд ли сможет противостоять «Флуминенсе» на его поле.

Учитывая форму команд, выездные проблемы гостей и статистику личных встреч, «Флуминенсе» выглядит явным фаворитом. При этом «Атлетико Минейро» вряд ли сможет забить, учитывая их атакующий кризис.

