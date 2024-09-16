Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Атлетико Минейро
Баия - Атлетико Минейро: обзор матча 16 сентября 2024
Баия
16.09.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 26 тур
3 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
51'
Эвералдо
58'
Э. Рибейро
90+2'
Л. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Атлетико Минейро
ГОЛ! 3:0!
Л. Родригес
Пас отдал
Р. Ратао
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Дейверсон
Замена
Иаго
️️️️
Ж. Лукас
86'
82'
Желтая карточка
Эверсон
Желтая карточка
Кану
80'
Замена
Резенде
️️️️
А. Кайо
79'
Замена
Л. Родригес
️️️️
Каули
74'
Замена
Адемир
️️️️
Тасиано
74'
Замена
Р. Ратао
️️️️
Эвералдо
74'
74'
Замена
А. Кардек
️️️️
Рубенс
64'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
B. Palacios Alzate
64'
Замена
Р. Саравия
️️️️
Ф. Фильо Мариано
64'
Замена
Дейверсон
️️️️
Каду
64'
Замена
Бернард
️️️️
И. Гомес
ГОЛ! 2:0!
Э. Рибейро
Пас отдал
Каули
58'
ГОЛ! 1:0!
Эвералдо
Пас отдал
Тасиано
51'
22'
Желтая карточка
И. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
15
Фаусто Вера
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
7
Халк
(К)
ПВ
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Баия
31
Адриэл
ВР
57
Иаго
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
23
Резенде
ОП
7
Адемир
ПВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
97
Лучано Родригес
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
49
Ромуло
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
16
Дейверсон
ЦФ
8
Robert Santos
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
3-4-1-3
3
4
Кану
4
Ариас
10
Рибейро
6
Лукас
16
Тасиано
8
Кайо
80
Каули
27
Эвералдо
46
Джуба
1
4-1-2-1-2
22
Эверсон
3
Фукс
13
Лянко
25
Мариано
8
Рубенс
15
Вера
6
Батталья
17
Гомес
7
Халк
42
Каду
30
6
Лукас
57
Иаго
57
Иаго
6
Лукас
8
Кайо
23
Резенде
23
Резенде
8
Кайо
27
Эвералдо
9
Ратао
9
Ратао
27
Эвералдо
16
Тасиано
7
Адемир
7
Адемир
16
Тасиано
80
Каули
97
Родригес
97
Родригес
80
Каули
25
Мариано
20
Саравия
20
Саравия
25
Мариано
30
10
Скарпа
10
Скарпа
30
17
Гомес
11
Бернард
11
Бернард
17
Гомес
42
Каду
16
Дейверсон
16
Дейверсон
42
Каду
8
Рубенс
14
Кардек
14
Кардек
8
Рубенс
Остались в запасе
Баия
Атлетико Минейро
31
Адриэл
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
31
Матеус Мендес
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
8
Robert Santos
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
8
Robert Santos
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Габриэль Милито
Статистика матча Баия - Атлетико Минейро
1
3
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
17
16
Офсайды
1
3
Количество передач
531
447
Сейвы
2
1
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
1.54
0.54
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Фонте-Нова
Новости команд
Все
Баия
Атлетико Минейро
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
Вчера, 11:05
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
Вчера, 11:05
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+