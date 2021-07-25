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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Баия
Атлетико Минейро - Баия: обзор матча 25 июля 2021
Атлетико Минейро
25.07.2021, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
3 : 0
Завершен
Баия
90+1'
М. Сарачо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Баия
ГОЛ! 1:0!
М. Сарачо
90'
+1
84'
Замена
Ж. Капишаба
️️️️
M. Bahia
Замена
Йоран
️️️️
И. Фернандес
80'
75'
Замена
M.
️️️️
R.
75'
Замена
О. Руис
️️️️
Росси
Замена
Ревер
️️️️
Додо
71'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
69'
64'
Замена
M. Galdezani
️️️️
L. Araujo
Желтая карточка
Додо
56'
Замена
Э. Саша
️️️️
А. Франко
46'
Замена
Ч. Че
️️️️
Д. Борреро
46'
23'
Желтая карточка
Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
6
Натан Силва
ЦФ
22
Эверсон
ЦФ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
16
Додо
ЦФ
8
Игнасио Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Баия
2
Нино Параиба
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
31
Росси
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
0
Jonas
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
19
Йоран
ЦП
30
Калебе
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
14
Натан
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
77
Mateus Claus
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
19
Тонни Андерсон
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
3-3-5
25
Мариано
40
Буэно
6
Алонсо
29
Аллан
21
Франко
11
Отеро
11
Сарачо
8
Фернандес
16
Додо
77
Борреро
22
Эверсон
5
0
95
13
Конти
4
6
16
Додо
4
Ревер
4
Ревер
16
Додо
8
Фернандес
19
Йоран
19
Йоран
8
Фернандес
21
Франко
8
Саша
8
Саша
21
Франко
Халк
14
Натан
14
Натан
Халк
77
Борреро
3
Че Че
3
Че Че
77
Борреро
6
29
Капишаба
29
Капишаба
6
77
20
20
77
31
Росси
11
Руис
11
Руис
31
Росси
10
0
0
10
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Баия
23
Гуга
ПЗ
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
30
Калебе
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
77
Mateus Claus
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
19
Тонни Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
23
Гуга
ПЗ
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
30
Калебе
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
Остались в запасе
77
Mateus Claus
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
19
Тонни Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Минейро - Баия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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