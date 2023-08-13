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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Баия
Атлетико Минейро - Баия: обзор матча 13 августа 2023
Атлетико Минейро
13.08.2023, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
1 : 0
Завершен
Баия
49'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Баия
Замена
Ревер
️️️️
Паулиньо
90'
+5
84'
Замена
V. Alessandro Mingotti
️️️️
Эвералдо
84'
Замена
Y. Felipe
️️️️
Резенде
Замена
Патрик
️️️️
И. Гомес
83'
75'
Замена
В. Жакаре
️️️️
Р. Ратао
75'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
Тасиано
Замена
Эденилсон
️️️️
Р. Батталья
71'
ГОЛ! 1:0!
Паулиньо
Пас отдал
Халк
49'
Замена
А. Франко
️️️️
Отавио
46'
Желтая карточка
К. Павон
44'
Желтая карточка
Отавио
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
7
Халк
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Баия
21
Камило Кандидо
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
23
Резенде
ОП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
7
Адемир
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
8
Патрик
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Баия
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
29
Diego Rosa
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
6
Matheus Bahia
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Эверсон
25
Мариано
21
Жемерсон
13
Арана
3
Лемос
94
Отавио
6
Батталья
17
Гомес
10
Паулиньо
7
Халк
7
Павон
4-1-1-3-2
12
Жилберто
4
Кану
14
Уго
21
Кандидо
23
Резенде
16
Тасиано
7
Адемир
80
Каули
9
Ратао
27
Эвералдо
1
10
Паулиньо
4
Ревер
4
Ревер
10
Паулиньо
17
Гомес
8
Патрик
8
Патрик
17
Гомес
94
Отавио
21
Франко
21
Франко
94
Отавио
6
Батталья
88
Эденилсон
88
Эденилсон
6
Батталья
16
Тасиано
18
Читтадини
18
Читтадини
16
Тасиано
9
Ратао
29
Жакаре
29
Жакаре
9
Ратао
23
Резенде
88
88
23
Резенде
27
Эвералдо
32
32
27
Эвералдо
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Баия
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
5
Николас Асеведо
ОП
29
Diego Rosa
ЦП
6
Matheus Bahia
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
5
Николас Асеведо
ОП
29
Diego Rosa
ЦП
6
Matheus Bahia
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Минейро - Баия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
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20 ноября
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
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18 ноября
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
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26 октября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
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