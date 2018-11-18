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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Баия
Атлетико Минейро - Баия: обзор матча 18 ноября 2018
Атлетико Минейро
18.11.2018, воскресенье, 02:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
1 : 0
Завершен
Баия
51'
Х. Касарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Баия
Желтая карточка
Элиас
90'
+1
Желтая карточка
Адилсон
84'
ГОЛ! 1:0!
Х. Касарес
51'
Начало матча
Статистика матча Атлетико Минейро - Баия
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Раймундо Сампайо
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Атлетико Минейро
Баия
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
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19 ноября
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