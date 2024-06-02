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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Баия
Атлетико Минейро - Баия: обзор матча 02 июня 2024
Атлетико Минейро
02.06.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Баия
62'
Халк
70'
Адемир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Баия
Желтая карточка
Эверсон
90'
+7
Желтая карточка
А. Франко
90'
+5
Желтая карточка
Р. Батталья
90'
+4
Замена
А. Кардек
️️️️
Паулиньо
90'
Замена
Каду
️️️️
Халк
90'
Желтая карточка
Педриньо
84'
83'
Замена
Резенде
️️️️
А. Кайо
Желтая карточка
Г. Скарпа
77'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Алиссон
75'
Замена
Педриньо
️️️️
М. Сарачо
74'
72'
Замена
К. де Пена
️️️️
Каули
70'
ГОЛ! 1:1!
Адемир
Пас отдал
О. Эступиньян
65'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
Эвералдо
ГОЛ! 1:0!
Халк
62'
61'
Желтая карточка
G. Xavier
58'
Замена
Адемир
️️️️
Тасиано
45'
+1
Желтая карточка
Тасиано
Желтая карточка
Г. Арана
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
21
Алан Франко
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
10
Густаво Скарпа
АП
7
Халк
(К)
ПВ
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
49
Ромуло
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Баия
31
Адриэл
ВР
44
Маркос Виктор
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
23
Резенде
ОП
7
Адемир
ПВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
3-2-3-2
22
Эверсон
3
Фукс
13
Арана
20
Саравия
21
Франко
6
Батталья
10
Паулиньо
10
Скарпа
7
Халк
30
Алиссон
11
Сарачо
3-4-1-3
4
Ариас
4
Кану
3
6
Лукас
10
Рибейро
16
Тасиано
8
Кайо
80
Каули
46
Джуба
27
Эвералдо
1
11
Сарачо
10
Педриньо
10
Педриньо
11
Сарачо
30
Алиссон
11
Варгас
11
Варгас
30
Алиссон
10
Паулиньо
14
Кардек
14
Кардек
10
Паулиньо
7
Халк
42
Каду
42
Каду
7
Халк
8
Кайо
23
Резенде
23
Резенде
8
Кайо
80
Каули
14
де Пена
14
де Пена
80
Каули
16
Тасиано
7
Адемир
7
Адемир
16
Тасиано
27
Эвералдо
19
Эступиньян
19
Эступиньян
27
Эвералдо
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Баия
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
31
Матеус Мендес
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
49
Ромуло
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
Главный тренер
Габриэль Милито
31
Адриэл
ВР
44
Маркос Виктор
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
31
Матеус Мендес
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
49
Ромуло
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
44
Маркос Виктор
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Минейро - Баия
6
2
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
9
Офсайды
6
0
Количество передач
572
315
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
15
6
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.4
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Arleu de Araujo, Brazil
Стадион:
Арена МРВ
Новости команд
Все
Атлетико Минейро
Баия
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
11:05
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
11:05
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
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