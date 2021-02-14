Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Баия
Атлетико Минейро - Баия: обзор матча 14 февраля 2021
Атлетико Минейро
14.02.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
1 : 1
Завершен
Баия
20'
Э. Саша
47'
Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Баия
90'
+4
Желтая карточка
R.
Желтая карточка
Савиньо
88'
85'
Замена
Жуниньо
️️️️
E.
Замена
Савиньо
️️️️
Маррони
82'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Йоран
75'
73'
Замена
️️️️
Росси
47'
ГОЛ! 1:1!
Росси
Замена
А. Франко
️️️️
Натан
46'
ГОЛ! 1:0!
Э. Саша
Пас отдал
Г. Арана
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
4
Ревер
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
8
Жаир
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
19
Йоран
ЦП
14
Натан
АП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Баия
2
Нино Параиба
ПЗ
40
Грегоре
ОП
31
Росси
ПВ
16
Ronaldo
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
14
Ernando
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
30
Габриэль
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
17
Савиньо
ПВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
1
Victor
ЦФ
9
Diego Tardelli
ЦФ
Баия
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
72
Everson
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
17
Elton
ЦФ
9
Marcelo Ryan
ЦФ
4-3-1-2
22
Эверсон
4
Ревер
6
Алонсо
13
Арана
23
Гуга
8
Жаир
11
Саварино
19
Йоран
14
Натан
38
Маррони
8
Саша
1-1-1-5
2
Параиба
40
Грегоре
31
Росси
5
77
14
28
6
38
Маррони
17
Савиньо
17
Савиньо
38
Маррони
19
Йоран
11
Варгас
11
Варгас
19
Йоран
14
Натан
21
Франко
21
Франко
14
Натан
14
18
Жуниньо
18
Жуниньо
14
29
Капишаба
29
Капишаба
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Баия
11
Матиас Сарачо
АП
30
Калебе
ЦП
30
Габриэль
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
1
Victor
ЦФ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
9
Diego Tardelli
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
95
Matheus Teixeira
ЦФ
72
Everson
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
17
Elton
ЦФ
9
Marcelo Ryan
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
11
Матиас Сарачо
АП
30
Калебе
ЦП
30
Габриэль
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
1
Victor
ЦФ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
9
Diego Tardelli
ЦФ
Остались в запасе
95
Matheus Teixeira
ЦФ
72
Everson
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
17
Elton
ЦФ
9
Marcelo Ryan
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Минейро - Баия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Минейран
Новости команд
Все
Атлетико Минейро
Баия
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Неймар оценил свое удаление за прикрытый рот
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+