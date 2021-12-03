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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Атлетико Минейро
Баия - Атлетико Минейро: обзор матча 03 декабря 2021
Баия
03.12.2021, пятница, 00:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
2 : 3
Завершен
Атлетико Минейро
62'
L. Otávio
66'
Жилберто
73'
Халк (П)
74'
Кено
77'
Кено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Атлетико Минейро
Желтая карточка
P. de Lucca
89'
87'
Желтая карточка
Натан
85'
Замена
Додо
️️️️
Кено
Замена
J. Pablo Ramírez
️️️️
R. N. Oliveira
84'
82'
Замена
И. Рабельо
️️️️
М. Сарачо
80'
Желтая карточка
Э. Саша
Замена
Роналдо
️️️️
R.
79'
77'
ГОЛ! 2:3!
Кено
Пас отдал
Н. Силва
Замена
Даниэл
️️️️
L. Mugni
77'
Замена
H. Rodallega
️️️️
Жилберто
77'
74'
ГОЛ! 2:2!
Кено
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
73'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Халк
68'
Замена
Э. Саша
️️️️
И. Фернандес
68'
Замена
Натан
️️️️
Э. Варгас
ГОЛ! 2:0!
Жилберто
Пас отдал
M. Bahia
66'
ГОЛ! 1:0!
L. Otávio
Пас отдал
L. Mugni
62'
44'
Желтая карточка
Г. Арана
Желтая карточка
L. Mugni
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
1
Danilo Fernandes
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
31
Росси
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
21
R. N. Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Минейро
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
7
Халк
ПВ
22
Эверсон
ЦФ
6
Натан Силва
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
8
Игнасио Фернандес
ЦФ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
20
Кено
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Баия
14
Раниэле
ЦЗ
8
Luizao
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
7
Марсело Сирино
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
19
Йоран
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
16
Додо
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
41
Нето
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
14
Натан
ЦФ
5
31
Росси
21
9
Жилберто
10
5
3-1-5
25
Мариано
6
Алонсо
13
Арана
7
Халк
3
Че Че
11
Варгас
20
Кено
11
Сарачо
8
Фернандес
9
Жилберто
11
11
9
Жилберто
26
94
Даниэл
94
Даниэл
26
21
10
10
21
10
7
Роналдо
7
Роналдо
10
11
Сарачо
21
Рабельо
21
Рабельо
11
Сарачо
8
Фернандес
8
Саша
8
Саша
8
Фернандес
20
Кено
16
Додо
16
Додо
20
Кено
11
Варгас
14
Натан
14
Натан
11
Варгас
Остались в запасе
Баия
Атлетико Минейро
14
Раниэле
ЦЗ
8
Luizao
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
7
Марсело Сирино
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
19
Йоран
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
16
Микаэл
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
41
Нето
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
14
Раниэле
ЦЗ
8
Luizao
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
7
Марсело Сирино
ЦФ
Остались в запасе
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
19
Йоран
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
16
Микаэл
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
41
Нето
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Баия - Атлетико Минейро
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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