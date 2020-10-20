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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Атлетико Минейро
Баия - Атлетико Минейро: обзор матча 20 октября 2020
Баия
20.10.2020, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
3 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
69'
Даниэл
80'
Жилберто
89'
Жилберто
21'
Д. Саварино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Атлетико Минейро
Желтая карточка
Алессон
90'
+6
ГОЛ! 3:1!
Жилберто
Пас отдал
Даниэл
89'
Желтая карточка
E.
85'
82'
Замена
Савиньо
️️️️
Натан
ГОЛ! 2:1!
Жилберто
80'
79'
Замена
Маррони
️️️️
Э. Саша
Замена
Н. Параиба
️️️️
E.
79'
Замена
Алессон
️️️️
F.
76'
ГОЛ! 1:1!
Даниэл
Пас отдал
Грегоре
69'
67'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
Даниэл
️️️️
R.
57'
Желтая карточка
Жилберто
55'
46'
Замена
И. Рабельо
️️️️
Ревер
Замена
Жилберто
️️️️
Э. Фернандо
46'
Замена
M. Antonio
️️️️
Клайсон
46'
Желтая карточка
Э. Фернандо
39'
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Саварино
Пас отдал
Ревер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
40
Грегоре
ОП
29
Клайсон
ЦП
14
Ernando
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
7
Elias
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
4
Ревер
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Алан Франко
ЦП
8
Жаир
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
14
Натан
АП
20
Кено
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Баия
4
Вандерсон
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
77
Алессон
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
94
Даниэл
АП
77
Mateus Claus
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
30
Габриэль
ЦЗ
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
77
Дилан Борреро
ЛВ
10
Маркиньос
ЛВ
30
Калебе
ЦП
17
Савиньо
ПВ
1
Victor
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
2-2-1-5
1
Фридрих
18
Жуниньо
29
Капишаба
35
Фернандо
40
Грегоре
29
Клайсон
28
29
70
7
14
4-3-1-2
22
Эверсон
23
Гуга
6
Алонсо
13
Арана
4
Ревер
21
Франко
8
Жаир
11
Саварино
14
Натан
8
Саша
20
Кено
14
2
Параиба
2
Параиба
14
29
94
Даниэл
94
Даниэл
29
29
Клайсон
30
30
29
Клайсон
70
77
Алессон
77
Алессон
70
35
Фернандо
9
Жилберто
9
Жилберто
35
Фернандо
4
Ревер
21
Рабельо
21
Рабельо
4
Ревер
8
Саша
38
Маррони
38
Маррони
8
Саша
14
Натан
17
Савиньо
17
Савиньо
14
Натан
Остались в запасе
Баия
Атлетико Минейро
77
Mateus Claus
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
6
Matheus Bahia
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
7
Рамирес
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
77
Дилан Борреро
ЛВ
1
Victor
ЦФ
30
Габриэль
ЦЗ
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
10
Маркиньос
ЛВ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
77
Mateus Claus
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
6
Matheus Bahia
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
7
Рамирес
ЦП
Остались в запасе
77
Дилан Борреро
ЛВ
1
Victor
ЦФ
30
Габриэль
ЦЗ
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
10
Маркиньос
ЛВ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Баия - Атлетико Минейро
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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