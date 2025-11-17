17.11.2025, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 10 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 10 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Черногория
Черногория
4-1-2-1-2
13
7
Вешович
6
Тучи
6
Рубежич
23
Марушич
22
Лончар
8
Янкович
21
Булатович
20
Осмайич
10
Йоветич
9
Крстович
3-1-1-3-2
1
Ливакович
6
Шутало
5
Чалета-Цар
4
Гвардиол
18
Якич
8
Моро
15
Пашалич
13
Влашич
14
Перишич
20
Матанович
7
Иванович
7
Вешович
15
Шипчич
15
Шипчич
7
Вешович
10
Йоветич
11
Вукотич
11
Вукотич
10
Йоветич
6
Рубежич
16
16
6
Рубежич
22
Лончар
17
Аджич
17
Аджич
22
Лончар
21
Булатович
4
Брнович
4
Брнович
21
Булатович
4
Гвардиол
2
Станишич
2
Станишич
4
Гвардиол
5
Чалета-Цар
3
Понграчич
3
Понграчич
5
Чалета-Цар
14
Перишич
10
Модрич
10
Модрич
14
Перишич
7
Иванович
9
Крамарич
9
Крамарич
7
Иванович
20
Матанович
11
Муса
11
Муса
20
Матанович
Остались в запасе
Черногория
Хорватия
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Балша Попович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
14
Стефан Милич
ЦЗ
11
Марко Симун
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
9
A. Kostic
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
12
Ивор Пандур
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
17
Петар Сучич
ОП
19
Тони Фрук
ЦП
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Балша Попович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
14
Стефан Милич
ЦЗ
11
Марко Симун
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
9
A. Kostic
ЦФ
Остались в запасе
12
Ивор Пандур
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
17
Петар Сучич
ОП
19
Тони Фрук
ЦП
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Черногория - Хорватия
3
1
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
17
16
Офсайды
2
0
Количество передач
285
488
Сейвы
4
3
Точность передач %
77
89
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
14
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
0.95
3.14
Смотреть прямую трансляцию матча Черногория против Хорватии, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Черногория – Хорватия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ»
Источник: «Бомбардир»