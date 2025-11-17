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  • Черногория – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2025

Черногория – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2025

17 ноября 2025, 21:35
Черногория
17.11.2025, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 10 тур
2 : 3
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Хорватия
3' М. Осмайич 17' Н. Крстович
37' И. Перишич (П) 72' К. Якич 87' Н. Влашич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
13
Igor Nikić
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
22
Стефан Лончар
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
21
Андрия Булатович
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
9
Никола Крстович
ЦФ
10
Стеван Йоветич
(К) ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
14
Иван Перишич
(К) ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
8
Никола Моро
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
13
Никола Влашич
АП
7
Франьо Иванович
ЦФ
20
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Балша Попович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
14
Стефан Милич
ЦЗ
15
Никола Шипчич
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
11
Милан Вукотич
ЦП
16
Marko Perović
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
4
Милош Брнович
ЦП
11
Марко Симун
ЦП
9
A. Kostic
ЦФ
Хорватия
12
Ивор Пандур
ВР
2
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
17
Петар Сучич
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
19
Тони Фрук
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Петар Муса
ЦФ
4-1-2-1-2
13
7
Вешович
6
Тучи
6
Рубежич
23
Марушич
22
Лончар
8
Янкович
21
Булатович
20
Осмайич
10
Йоветич
9
Крстович
3-1-1-3-2
1
Ливакович
6
Шутало
5
Чалета-Цар
4
Гвардиол
18
Якич
8
Моро
15
Пашалич
13
Влашич
14
Перишич
20
Матанович
7
Иванович
7
Вешович
15
Шипчич
15
Шипчич
7
Вешович
10
Йоветич
11
Вукотич
11
Вукотич
10
Йоветич
6
Рубежич
16
16
6
Рубежич
22
Лончар
17
Аджич
17
Аджич
22
Лончар
21
Булатович
4
Брнович
4
Брнович
21
Булатович
4
Гвардиол
2
Станишич
2
Станишич
4
Гвардиол
5
Чалета-Цар
3
Понграчич
3
Понграчич
5
Чалета-Цар
14
Перишич
10
Модрич
10
Модрич
14
Перишич
7
Иванович
9
Крамарич
9
Крамарич
7
Иванович
20
Матанович
11
Муса
11
Муса
20
Матанович
Остались в запасе
Черногория
Хорватия
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Балша Попович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
14
Стефан Милич
ЦЗ
11
Марко Симун
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
9
A. Kostic
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
12
Ивор Пандур
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
17
Петар Сучич
ОП
19
Тони Фрук
ЦП
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Балша Попович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
14
Стефан Милич
ЦЗ
11
Марко Симун
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
9
A. Kostic
ЦФ
Остались в запасе
12
Ивор Пандур
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
17
Петар Сучич
ОП
19
Тони Фрук
ЦП
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Черногория - Хорватия
3
1
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
17
16
Офсайды
2
0
Количество передач
285
488
Сейвы
4
3
Точность передач %
77
89
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
14
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
0.95
3.14

Смотреть прямую трансляцию матча Черногория против Хорватии, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Черногория – Хорватия

Черногория – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Черногория
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