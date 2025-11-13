14 ноября Гибралтар принимает Черногорию в 9 туре Квалификации ЧМ. Обе команды переживают непростые отрезки, однако мотивация гостей явно выше: они сохраняют математические шансы зацепиться за турнирную борьбу, тогда как Гибралтар идет последним и проиграл все шесть матчей. Встреча обещает быть напряженной, но разница в уровне и глубине состава видна уже по статистике последних игр.

Гибралтар

Гибралтар остается аутсайдером группы: 0 очков после 6 туров, шесть подряд поражений, серия из десяти матчей с пропущенными мячами. Команда забила лишь один гол в пяти последних играх и в среднем наносит мало ударов по воротам – 0.20 гола за матч. Проблемы в обороне тоже системные: 9 пропущенных за пять встреч и частые провалы против любих соперников, включая команды среднего уровня. Лучший бомбардир Джеймс Скэнлон забил два гола в 12 матчах, но в текущем цикле поддержки ему практически нет.

Черногория

Черногория набрала 6 очков после 6 туров и идет четвертой. Команда также переживает непростую серию: четыре поражения подряд в Квалификации, включая грубый провал 0:4 против Фарерских островов. Однако в атаке черногорцы остаются работоспособными – они забивали в четырех последних матчах, а Никола Крстович с 5 голами является ключевой фигурой. Проблемы в обороне выражены сильнее: 13 пропущенных в пяти играх (в среднем 2.60 за матч), но против низкого блока Гибралтара гости должны иметь достаточно возможностей.

Факты о командах

Гибралтар

0 очков после 6 туров

6 поражений подряд в Квалификации ЧМ

1 забитый и 9 пропущенных мячей в 5 последних играх

В среднем 0.20 забитого и 1.80 пропущенного гола

Забивает в 4 последних матчах, но не забивает в 6 из 8 встреч

Пропускает в 10 матчах подряд

Черногория

6 очков после 6 туров

4 поражения подряд в отборе

4 забитых и 13 пропущенных в 5 последних матчах

В среднем 0.80 забитого и 2.60 пропущенного гола

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в 6 встречах подряд

Прогноз на матч

Соперники подходят к игре с тяжелыми сериями, но уровень команд и их текущий потенциал несопоставим. Гибралтар мало создает впереди и регулярно проваливается в обороне, что делает его крайне уязвимым даже для тех сборных, которые находятся в игровом кризисе. Черногория действует нестабильно, но обладает более качественным составом, лучше реализует моменты и выглядит активнее в атаке. В этом матче гости должны перехватить инициативу и использовать слабые зоны соперника. При достаточно низкой результативности хозяев наиболее логичны ставки на победу Черногории и минимальную результативность Гибралтара.

Рекомендованные ставки