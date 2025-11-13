Введите ваш ник на сайте
Гибралтар – Черногория: прогноз и ставки на матч 14 ноября 2025 с коэффициентом 1.70

13 ноября 2025 10:58
Гибралтар - Черногория
14 нояб. 2025, пятница 22:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа Черногории
Сделать ставку

14 ноября Гибралтар принимает Черногорию в 9 туре Квалификации ЧМ. Обе команды переживают непростые отрезки, однако мотивация гостей явно выше: они сохраняют математические шансы зацепиться за турнирную борьбу, тогда как Гибралтар идет последним и проиграл все шесть матчей. Встреча обещает быть напряженной, но разница в уровне и глубине состава видна уже по статистике последних игр.

Гибралтар

Гибралтар остается аутсайдером группы: 0 очков после 6 туров, шесть подряд поражений, серия из десяти матчей с пропущенными мячами. Команда забила лишь один гол в пяти последних играх и в среднем наносит мало ударов по воротам – 0.20 гола за матч. Проблемы в обороне тоже системные: 9 пропущенных за пять встреч и частые провалы против любих соперников, включая команды среднего уровня. Лучший бомбардир Джеймс Скэнлон забил два гола в 12 матчах, но в текущем цикле поддержки ему практически нет.

Черногория

Черногория набрала 6 очков после 6 туров и идет четвертой. Команда также переживает непростую серию: четыре поражения подряд в Квалификации, включая грубый провал 0:4 против Фарерских островов. Однако в атаке черногорцы остаются работоспособными – они забивали в четырех последних матчах, а Никола Крстович с 5 голами является ключевой фигурой. Проблемы в обороне выражены сильнее: 13 пропущенных в пяти играх (в среднем 2.60 за матч), но против низкого блока Гибралтара гости должны иметь достаточно возможностей.

Факты о командах

Гибралтар

  • 0 очков после 6 туров
  • 6 поражений подряд в Квалификации ЧМ
  • 1 забитый и 9 пропущенных мячей в 5 последних играх
  • В среднем 0.20 забитого и 1.80 пропущенного гола
  • Забивает в 4 последних матчах, но не забивает в 6 из 8 встреч
  • Пропускает в 10 матчах подряд

Черногория

  • 6 очков после 6 туров
  • 4 поражения подряд в отборе
  • 4 забитых и 13 пропущенных в 5 последних матчах
  • В среднем 0.80 забитого и 2.60 пропущенного гола
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 6 встречах подряд

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (3)
2
Забитых мячей
10
0.67
В среднем за матч
3.33
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Черногория
3 : 1
22.03.2025
Гибралтар
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур
Гибралтар
0 : 3
08.10.2021
Черногория
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Черногория
4 : 1
27.03.2021
Гибралтар

Прогноз на матч

Соперники подходят к игре с тяжелыми сериями, но уровень команд и их текущий потенциал несопоставим. Гибралтар мало создает впереди и регулярно проваливается в обороне, что делает его крайне уязвимым даже для тех сборных, которые находятся в игровом кризисе. Черногория действует нестабильно, но обладает более качественным составом, лучше реализует моменты и выглядит активнее в атаке. В этом матче гости должны перехватить инициативу и использовать слабые зоны соперника. При достаточно низкой результативности хозяев наиболее логичны ставки на победу Черногории и минимальную результативность Гибралтара.

Рекомендованные ставки

  • Победа Черногории – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал Гибралтара меньше 0.5 гола – коэффициент 1.4

1.70
Победа Черногории
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Черногория Гибралтар
