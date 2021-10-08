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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Гибралтар - Черногория
Гибралтар - Черногория: обзор матча 08 октября 2021
Гибралтар
08.10.2021, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 7 тур
0 : 3
Завершен
Черногория
7'
А. Марушич
44'
Ф. Бечирай (П)
68'
Ф. Бечирай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гибралтар - Черногория
Замена
Д. Кумбес
️️️️
Г. Торилья
83'
Замена
М. Бадр Хассан
️️️️
Л. Уолкер
82'
Замена
Д. Босио
️️️️
С. Вайзмэн
73'
73'
Замена
В. Йовович
️️️️
С. Хакшабанович
73'
Замена
М. Янкович
️️️️
А. Марушич
73'
Замена
Н. Вукчевич
️️️️
Н. Косович
68'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Бечирай
Пас отдал
С. Хакшабанович
Замена
Л. Кашаро
️️️️
Р. Стач
62'
61'
Желтая карточка
Ж. Томашевич
51'
Замена
Д. Божович
️️️️
А. Шчекич
45'
+6
Желтая карточка
Ф. Бечирай
45'
+1
Замена
М. Осмайич
️️️️
С. Мугоша
44'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Бечирай
Желтая карточка
К. Голдвин
41'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Марушич
Пас отдал
Ж. Томашевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
23
Кайл Голдвин
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
8
Киан Ронан
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
12
Лу Эннсли
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
17
Джейси Оливейро
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
19
Александар Шчекич
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Гибралтар
13
Джейми Робба
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
17
Джеймс Босио
ЦП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
10
Кэлвин Морган
ЦФ
20
J. Vinet
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Черногория
1
Матия Шаркич
ВР
13
Милош Драгоевич
ВР
20
Драшко Божович
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
4
Никола Вукчевич
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
23
Игор Иванович
ПВ
23
Мельдин Дрешкович
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
3-5-2
23
Голдвин
3
Чиполина
6
Чиполина
2
Вайзмэн
8
Ронан
22
Торилья
12
Эннсли
10
Уолкер
3
Валарино
9
Стач
17
Оливейро
3-2-2-1-2
1
Миятович
5
Вуячич
7
Вешович
3
Радунович
23
Марушич
6
Томашевич
19
Шчекич
21
Косович
18
Хакшабанович
9
Мугоша
11
Бечирай
2
Вайзмэн
17
Босио
17
Босио
2
Вайзмэн
10
Уолкер
8
Хассан
8
Хассан
10
Уолкер
9
Стач
7
Кашаро
7
Кашаро
9
Стач
22
Торилья
16
Кумбес
16
Кумбес
22
Торилья
18
Хакшабанович
16
Йовович
16
Йовович
18
Хакшабанович
19
Шчекич
20
Божович
20
Божович
19
Шчекич
21
Косович
4
Вукчевич
4
Вукчевич
21
Косович
23
Марушич
8
Янкович
8
Янкович
23
Марушич
9
Мугоша
20
Осмайич
20
Осмайич
9
Мугоша
Остались в запасе
Гибралтар
Черногория
13
Джейми Робба
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
20
J. Vinet
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
23
Игор Иванович
ПВ
1
Матия Шаркич
ВР
13
Милош Драгоевич
ВР
23
Мельдин Дрешкович
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Остались в запасе
13
Джейми Робба
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
20
J. Vinet
ЦФ
Остались в запасе
23
Игор Иванович
ПВ
1
Матия Шаркич
ВР
13
Милош Драгоевич
ВР
23
Мельдин Дрешкович
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Главный тренер
Миодраг Радулович
Статистика матча Гибралтар - Черногория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
Алгарве
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