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    Миодраг Радулович

    Тренер
    Имя Миодраг
    Фамилия Радулович
    Команда Черногория
    Гражданство Черногория
    Дата рождения 23 октября 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Черногория 8 0 0 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.03.2023 Болгария 0 : 0 Черногория
    27.03.2023 Черногория 0 : 0 Сербия
    17.06.2023 Черногория 0 : 0 Венгрия
    07.09.2023 Литва 0 : 0 Черногория
    10.09.2023 Черногория 0 : 0 Болгария
    17.10.2023 Сербия 0 : 0 Черногория
    16.11.2023 Черногория 0 : 0 Литва
    19.11.2023 Венгрия 0 : 0 Черногория
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