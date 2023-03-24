Миодраг Радулович - статистика
Тренер
|Имя
|Миодраг
|Фамилия
|Радулович
|Команда
|Черногория
|Гражданство
|Черногория
|Дата рождения
|23 октября 1967
|Имя
|Миодраг
|Фамилия
|Радулович
|Команда
|Черногория
|Гражданство
|Черногория
|Дата рождения
|23 октября 1967
|Дата
|Матч
|Турнир
|24.03.2023
|Болгария
|0 : 1
|Черногория
|Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
|27.03.2023
|Черногория
|0 : 2
|Сербия
|Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Черногория
|8
|1
|1
|6
|Дата
|Матч
|24.03.2023
|Болгария
|0 : 1
|Черногория
|27.03.2023
|Черногория
|0 : 2
|Сербия
|17.06.2023
|Черногория
|0 : 0
|Венгрия
|07.09.2023
|Литва
|0 : 0
|Черногория
|10.09.2023
|Черногория
|0 : 0
|Болгария
|17.10.2023
|Сербия
|0 : 0
|Черногория
|16.11.2023
|Черногория
|0 : 0
|Литва
|19.11.2023
|Венгрия
|0 : 0
|Черногория