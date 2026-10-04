Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Отбор Кубка Азии 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Кубок Азии 2023 Отбор ЧЕ-2024 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2018/2019 Казахстан. Премьер-лига 2013 Казахстан. Финальный раунд 2013