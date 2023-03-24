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    Миодраг Радулович - статистика

    Тренер
    Имя Миодраг
    Фамилия Радулович
    Команда Черногория
    Гражданство Черногория
    Дата рождения 23 октября 1967
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    24.03.2023 Болгария 0 : 1 Черногория Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
    27.03.2023 Черногория 0 : 2 Сербия Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Черногория 8 1 1 6
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.03.2023 Болгария 0 : 1 Черногория
    27.03.2023 Черногория 0 : 2 Сербия
    17.06.2023 Черногория 0 : 0 Венгрия
    07.09.2023 Литва 0 : 0 Черногория
    10.09.2023 Черногория 0 : 0 Болгария
    17.10.2023 Сербия 0 : 0 Черногория
    16.11.2023 Черногория 0 : 0 Литва
    19.11.2023 Венгрия 0 : 0 Черногория
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