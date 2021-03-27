Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Черногория - Гибралтар
Черногория - Гибралтар: обзор матча 27 марта 2021
Черногория
27.03.2021, суббота, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 2 тур
4 : 1
Завершен
Гибралтар
26'
Ф. Бечирай
43'
М. Симич
53'
Ж. Томашевич
80'
С. Йоветич
30'
Р. Стач (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Гибралтар
81'
Замена
С. Вайзмэн
️️️️
Д. Валарино
ГОЛ! 4:1!
С. Йоветич
80'
Замена
И. Мартинович
️️️️
У. Джурджевич
77'
65'
Замена
Л. Уолкер
️️️️
А. Понс
65'
Замена
Д. Борхе
️️️️
Р. Стач
Замена
А. Болевич
️️️️
С. Хакшабанович
60'
Замена
Д. Лагатор
️️️️
Н. Косович
60'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Томашевич
Пас отдал
С. Хакшабанович
53'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Ф. Бечирай
46'
46'
Замена
Д. Кумбес
️️️️
М. Бадр Хассан
ГОЛ! 2:1!
М. Симич
Пас отдал
Н. Косович
43'
30'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Стач
27'
Желтая карточка
Р. Стач
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бечирай
Пас отдал
У. Джурджевич
26'
Замена
️️️️
М. Бакич
26'
21'
Желтая карточка
А. Понс
14'
Желтая карточка
К. Голдвин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
22
Марко Симич
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
21
Небойса Косович
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
18
Урош Джурджевич
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Гибралтар
23
Кайл Голдвин
ВР
18
Энтони Мулдс
ЛЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
9
Рис Стач
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Черногория
13
Милош Драгоевич
ВР
1
Матия Шаркич
ВР
2
Эстебан Савельич
ЦЗ
19
Илия Мартинович
ЦЗ
2
Момчило Распопович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
2
Душан Лагатор
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
21
Александар Болевич
ЦФ
22
Дино Исламович
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
6
Рой Чиполина
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
10
Лайам Уолкер
ЦП
17
Эндрю Эрнандес
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
20
Дилан Пикок
ЦФ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
9
Дилан Борхе
ЦФ
3-2-2-3
1
Миятович
22
Симич
3
Радунович
6
Томашевич
21
Косович
18
Бакич
18
Хакшабанович
16
Йовович
11
Бечирай
4
Вукчевич
18
Джурджевич
3-2-3-1
23
Голдвин
22
Барнетт
2
Джолли
21
Понс
4
Сержант
18
Мулдс
3
Валарино
17
Босио
8
Хассан
9
Стач
21
Косович
2
Лагатор
2
Лагатор
21
Косович
18
Хакшабанович
21
Болевич
21
Болевич
18
Хакшабанович
11
Бечирай
10
Йоветич
10
Йоветич
11
Бечирай
18
Джурджевич
19
Мартинович
19
Мартинович
18
Джурджевич
21
Понс
10
Уолкер
10
Уолкер
21
Понс
8
Хассан
16
Кумбес
16
Кумбес
8
Хассан
3
Валарино
2
Вайзмэн
2
Вайзмэн
3
Валарино
9
Стач
9
Борхе
9
Борхе
9
Стач
Остались в запасе
Черногория
Гибралтар
2
Эстебан Савельич
ЦЗ
22
Дино Исламович
ЦФ
19
Александар Шчекич
ЦП
23
Адам Марушич
ПЗ
13
Милош Драгоевич
ВР
2
Момчило Распопович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
1
Матия Шаркич
ВР
Главный тренер
Миодраг Радулович
23
Дэйл Коулинг
ВР
17
Эндрю Эрнандес
ЦП
6
Рой Чиполина
ЦЗ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
20
Дилан Пикок
ЦФ
1
Брэдли Банда
ВР
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Остались в запасе
2
Эстебан Савельич
ЦЗ
22
Дино Исламович
ЦФ
19
Александар Шчекич
ЦП
23
Адам Марушич
ПЗ
13
Милош Драгоевич
ВР
2
Момчило Распопович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
1
Матия Шаркич
ВР
Остались в запасе
23
Дэйл Коулинг
ВР
17
Эндрю Эрнандес
ЦП
6
Рой Чиполина
ЦЗ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
20
Дилан Пикок
ЦФ
1
Брэдли Банда
ВР
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
Главный тренер
Миодраг Радулович
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Статистика матча Черногория - Гибралтар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Шутенгрюбер
(Линц)
Стадион:
Под Горицом
Новости команд
Все
Черногория
Гибралтар
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Кипр – Черногория: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций: шансы Кипра и Черногории на победу в матче 6 тура
14 ноября
Андорра – Гибралтар: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Кипр – Черногория: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Кипра и Черногории на победу в матче 6 тура
14 ноября
Черногория – Латвия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Черногория – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
15 ноября
Андорра – Гибралтар: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Андорры и Гибралтара на победу в матче 5 тура
12 ноября
Мальта – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+