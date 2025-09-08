08.09.2025, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 6 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 6 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Хорватия
Хорватия
3-2-1-2-2
1
Ливакович
6
Шутало
5
Чалета-Цар
2
Станишич
18
Якич
17
Сучич
10
Модрич
14
Перишич
15
Пашалич
7
Иванович
9
Крамарич
3-4-1-2
12
Петкович
15
Савич
15
Шипчич
5
Вуячич
21
Булатович
4
Брнович
11
Вукотич
2
18
Камай
9
Крстович
10
Йоветич
10
Модрич
8
Моро
8
Моро
10
Модрич
9
Крамарич
16
Батурина
16
Батурина
9
Крамарич
17
Сучич
7
Майер
7
Майер
17
Сучич
15
Пашалич
19
Фрук
19
Фрук
15
Пашалич
7
Иванович
11
Будимир
11
Будимир
7
Иванович
18
Камай
2
Вукчевич
2
Вукчевич
18
Камай
5
Вуячич
6
Рубежич
6
Рубежич
5
Вуячич
4
Брнович
14
Куц
14
Куц
4
Брнович
10
Йоветич
22
Лончар
22
Лончар
10
Йоветич
11
Вукотич
18
Бакич
18
Бакич
11
Вукотич
Остались в запасе
Хорватия
Черногория
23
Доминик Котарски
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Иван Смольчич
ПЗ
19
Марко Пашалич
ЛВ
Главный тренер
Златко Далич
13
Милош Драгоевич
ВР
1
Балша Попович
ВР
3
Роберт Гьелай
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
8
Dušan Vuković
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Остались в запасе
23
Доминик Котарски
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Иван Смольчич
ПЗ
19
Марко Пашалич
ЛВ
Остались в запасе
13
Милош Драгоевич
ВР
1
Балша Попович
ВР
3
Роберт Гьелай
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
8
Dušan Vuković
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Роберт Просинечки
Статистика матча Хорватия - Черногория
1
1
2
Всего ударов по воротам
32
3
Удары в створ
13
1
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
6
Офсайды
2
2
Количество передач
704
235
Сейвы
1
9
Точность передач %
89
62
Удары мимо ворот
13
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
22
1
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
3.3
0.16
Смотреть прямую трансляцию матча Хорватия против Черногории, 6-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия – Черногория
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Источник: «Бомбардир»