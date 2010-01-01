Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|12
|Миятович Милан
|Нет клуба
|Вра
|35
|5
|0
|0
|1
|0
|1
|Петкович Даниэль
|Нет клуба
|Вра
|29
|1
|0
|0
|0
|0
|6
|Томашевич Жарко
|Астана
|Защ
|33
|6
|0
|0
|1
|1
|6
|Радунович Ристо
|Будучность
|Защ
|30
|6
|0
|0
|0
|0
|15
|Вуячич Игор
|Партизан
|Защ
|28
|6
|0
|1
|1
|0
|22
|Вешович Марко
|Риека
|Защ
|31
|5
|0
|0
|1
|0
|20
|Божович Драшко
|Будучность
|Защ
|34
|4
|0
|0
|0
|0
|23
|Марушич Адам
|Лацио
|Защ
|30
|4
|1
|0
|2
|0
|2
|Вукчевич Андрия
|Риека
|Защ
|26
|3
|0
|0
|0
|0
|Шипчич Никола
|Тенерифе
|Защ
|27
|2
|0
|0
|1
|0
|15
|Балич Саша
|Заглембе
|Защ
|33
|1
|0
|0
|0
|0
|19
|Шчекич Александар
|Генчлербирлиги
|Пол
|31
|6
|0
|0
|0
|0
|10
|Янкович Марко
|СПАЛ
|Пол
|27
|5
|0
|1
|0
|0
|17
|Хакшабанович Сеад
|Нет клуба
|Пол
|23
|5
|0
|1
|0
|0
|16
|Йовович Владимир
|Сутьеска
|Пол
|28
|4
|0
|1
|2
|0
|14
|Савичевич Вукан
|Самсунспор
|Пол
|29
|4
|0
|0
|1
|0
|19
|Раичкович Милош
|Будучность
|Пол
|29
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|Вукчевич Никола
|Леванте
|Пол
|31
|2
|0
|0
|1
|0
|19
|Осмайич Милутин
|Сутьеска
|Пол
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|21
|Вукотич Илия
|Боавишта
|Пол
|24
|1
|0
|0
|0
|0
|9
|Мугоса Стефан
|Нет клуба
|Нап
|31
|5
|4
|1
|0
|0
|21
|Вукчевич Марко
|Олимпия
|Нап
|29
|4
|1
|0
|0
|0
|8
|Йоветич Стеван
|Герта
|Нап
|33
|2
|0
|0
|1
|0
|18
|Джурджевич Урош
|Спортинг
|Нап
|29
|2
|0
|0
|1
|0
|Крстович Никола
|ДАК 1904
|Нап
|22
|2
|0
|1
|0
|0
|21
|Камай Дритон
|Нет клуба
|Нап
|25
|2
|0
|0
|0
|0
|11
|Бечирай Фатош
|Дечич
|Нап
|34
|1
|0
|0
|0
|0
|21
|Секулич Балша
|Искра
|Нап
|24
|1
|0
|0
|0
|0
|14
|Джуранович Урош
|Нет клуба
|Нап
|29
|1
|0
|0
|0
|0
|Джуканович Виктор
|Будучность
|Нап
|19
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 30, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 9, нападающих: 10