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    Состав сборной Черногории по футболу

    Сайт http://fscg.me
    Стадион Под Горицом
    Тренер Миодраг Радулович
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    12 Миятович Милан Нет клуба Черногория Вра 35 5 0 0 1 0
    1 Петкович Даниэль Нет клуба Черногория Вра 29 1 0 0 0 0
    6 Томашевич Жарко Астана Астана Черногория Защ 33 6 0 0 1 1
    6 Радунович Ристо Будучность Будучность Черногория Защ 30 6 0 0 0 0
    15 Вуячич Игор Партизан Партизан Черногория Защ 28 6 0 1 1 0
    22 Вешович Марко Риека Риека Черногория Сербия Защ 31 5 0 0 1 0
    20 Божович Драшко Будучность Будучность Черногория Защ 34 4 0 0 0 0
    23 Марушич Адам Лацио Лацио Черногория Защ 30 4 1 0 2 0
    2 Вукчевич Андрия Риека Риека Черногория Защ 26 3 0 0 0 0
    Шипчич Никола Тенерифе Тенерифе Черногория Защ 27 2 0 0 1 0
    15 Балич Саша Заглембе Заглембе Черногория Защ 33 1 0 0 0 0
    19 Шчекич Александар Генчлербирлиги Генчлербирлиги Черногория Пол 31 6 0 0 0 0
    10 Янкович Марко СПАЛ СПАЛ Черногория Пол 27 5 0 1 0 0
    17 Хакшабанович Сеад Нет клуба Черногория Пол 23 5 0 1 0 0
    16 Йовович Владимир Сутьеска Сутьеска Черногория Пол 28 4 0 1 2 0
    14 Савичевич Вукан Самсунспор Самсунспор Черногория Пол 29 4 0 0 1 0
    19 Раичкович Милош Будучность Будучность Черногория Пол 29 3 0 0 0 0
    4 Вукчевич Никола Леванте Леванте Черногория Пол 31 2 0 0 1 0
    19 Осмайич Милутин Сутьеска Сутьеска Черногория Пол 23 1 0 0 0 0
    21 Вукотич Илия Боавишта Боавишта Черногория Пол 24 1 0 0 0 0
    9 Мугоса Стефан Нет клуба Черногория Нап 31 5 4 1 0 0
    21 Вукчевич Марко Олимпия Олимпия Черногория Нап 29 4 1 0 0 0
    8 Йоветич Стеван Герта Герта Черногория Сербия Нап 33 2 0 0 1 0
    18 Джурджевич Урош Спортинг Спортинг Черногория Нап 29 2 0 0 1 0
    Крстович Никола ДАК 1904 ДАК 1904 Черногория Нап 22 2 0 1 0 0
    21 Камай Дритон Нет клуба Черногория Нап 25 2 0 0 0 0
    11 Бечирай Фатош Дечич Дечич Черногория Косово Нап 34 1 0 0 0 0
    21 Секулич Балша Искра Искра Черногория Нап 24 1 0 0 0 0
    14 Джуранович Урош Нет клуба Черногория Нап 29 1 0 0 0 0
    Джуканович Виктор Будучность Будучность Черногория Нап 19 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 30, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 9, нападающих: 10
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