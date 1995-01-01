Отбор ЧЕ-2024 2023, группа G
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа G
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа G
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа G
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа G
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа G
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа G
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа G
|1 тур
|24 марта, пятница
|20:00
|Болгария
|Черногория
|2 тур
|27 марта, понедельник
|21:45
|Черногория
|Сербия
|3 тур
|17 июня, суббота
|19:00
|Черногория
|Венгрия
|5 тур
|7 сентября, четверг
|21:45
|Литва
|Черногория
|6 тур
|10 сентября, воскресенье
|19:00
|Черногория
|Болгария
|8 тур
|17 октября, вторник
|21:45
|Сербия
|Черногория
|9 тур
|16 ноября, четверг
|22:45
|Черногория
|Литва
|10 тур
|19 ноября, воскресенье
|17:00
|Венгрия
|Черногория