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    Расписание матчей сборной Черногории по футболу

    Сайт http://fscg.me
    Стадион Под Горицом
    Тренер Миодраг Радулович
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа G
    1 тур
    		24 марта, пятница 20:00 Болгария Черногория
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа G
    2 тур
    		27 марта, понедельник 21:45 Черногория Сербия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа G
    3 тур
    		17 июня, суббота 19:00 Черногория Венгрия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа G
    5 тур
    		7 сентября, четверг 21:45 Литва Черногория
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа G
    6 тур
    		10 сентября, воскресенье 19:00 Черногория Болгария
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа G
    8 тур
    		17 октября, вторник 21:45 Сербия Черногория
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа G
    9 тур
    		16 ноября, четверг 22:45 Черногория Литва
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа G
    10 тур
    		19 ноября, воскресенье 17:00 Венгрия Черногория
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