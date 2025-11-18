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Лига наций
Стадион:
Под Горицом
Сайт:
http://fscg.me
Тренер:
Мирко Вучинич
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Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция
Словакия – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Словакия – Черногория: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.98
4 июня
Товарищеские матчи. Победы Норвегии, Турции, Австрии, Словакии и Черногории
1 июня
Трансляция
Болгария – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2026
1 июня
Болгария – Черногория: прогноз и ставки на матч 1 июня 2026 с коэффициентом 1.95
31 мая
Трансляция
Черногория – Словения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Черногория – Словения: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.80
30 марта
Трансляция
Черногория – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026
27 марта
Черногория – Андорра: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 1.90
26 марта
Отбор ЧМ-2026. Германия деклассировала Словакию, Польша едва не опозорилась на Мальте и другие результаты
2025.11.18 00:45
Трансляция
Черногория – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2025
2025.11.17 21:35
Черногория – Хорватия: прогноз и ставки на матч 17 ноября 2025 с коэффициентом 1.48
2025.11.16 09:58
Гибралтар – Черногория: прогноз и ставки на матч 14 ноября 2025 с коэффициентом 1.70
2025.11.13 10:08
Отбор ЧМ-2026. Дания сокрушила Беларусь, Австрия забила 10 голов, Фареры разгромили Черногорию и другие результаты
2025.10.09 23:48
1
Отбор ЧМ-2026. Италия после двух автоголов выгрызла победу над Израилем (5:4), домашнее поражение Беларуси и другие результаты
2025.09.08 23:43
Трансляция
Хорватия – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2025
2025.09.08 20:35
Хорватия – Черногория: прогноз и ставки на матч 8 сентября 2025 с коэффициентом 1.62
2025.09.07 09:25
Отбор ЧМ-2026. Сокрушительные поражения Беларуси и Азербайджана, Франция победила Украину и другие результаты
2025.09.05 23:40
1
Черногория – Чехия: прогноз и ставки на матч 5 сентября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.09.04 09:55
У Сперцяна 3 гола в 2 матчах за сборную Армении в июне
2025.06.09 23:11
Трансляция
Черногория – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2025
2025.06.09 19:50
Прогноз на точный счeт матча Черногория – Армения: товарищеский матч, 9 июня 2025 года
2025.06.08 09:45
Отбор ЧМ-2026. Норвегия разгромила Италию, Хорватия забила 7 голов, Бельгия потеряла очки и другие результаты
2025.06.06 23:44
1
Трансляция
Чехия – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2025
2025.06.06 20:35
Прогноз на точный счeт матча Чехия – Черногория: Квалификация ЧМ, 6 июня 2025
2025.06.05 12:14
Отбор ЧМ-2026. Победа Казахстана и другие результаты
2025.03.26 00:44
Трансляция
Черногория – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025
2025.03.22 18:50
Экс-форвард сборной Черногории умер в 43 года
2025.03.19 15:45
Трансляция
Черногория – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
2024.11.19 21:35
Трансляция
Уэльс – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024
2024.10.14 20:35
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