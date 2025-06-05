6 июня на Доосан-Арене в рамках 3-го тура европейской квалификации чемпионата мира сборная Чехии примет Черногорию. Обе команды подходят к матчу с положительным настроем: у каждой за плечами серия побед, но чехи выглядят более сбалансированно и стабильно. Игра в Пльзене обещает быть напряжeнной, с акцентом на плотную борьбу в центре поля.
Чехия
Сборная Чехии уверенно стартовала в отборе, обыграв Фарерские острова (2:1) и разгромив Гибралтар (4:0). Команда показывает хорошее сочетание организованной обороны и вариативной атаки. Чехи не проигрывают на протяжении пяти матчей, набирая обороты в нужный момент. Их средняя результативность составляет 1.80 гола за игру, при этом оборона действует практически безошибочно – всего 3 пропущенных мяча в 5 последних матчах. Особенно стоит отметить уверенность в домашних играх и надeжность при стандартных положениях.
Черногория
Черногория также демонстрирует достойную форму, выиграв три последних матча, включая уверенные победы над Гибралтаром (3:1) и Фарерскими островами (1:0). При этом команда регулярно пропускает – в 9 из последних 11 встреч. Средний показатель пропущенных мячей за последние 5 матчей – 1.00, а забивает черногорская сборная в среднем по 1.40 гола за игру. В атаке команда полагается на быструю фланговую игру, но уязвима при переходе из обороны в атаку.
Факты о командах
Чехия
- Побеждает в 3 последних матчах подряд
- В 5 последних матчах забивает в среднем 1.80 гола
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
- Не проигрывает в 5 матчах подряд
Черногория
- Побеждает в 3 последних матчах
- Забивает в 5 последних матчах в среднем 1.40 гола
- Пропускает в 9 из 11 последних матчей
- В последних 5 матчах пропустила 5 мячей
Прогноз на матч Чехия – Черногория
Сборная Чехии на сегодняшний день выглядит более организованной и зрелой командой. Подопечные Ярослава Шилгавого хорошо контролируют мяч, уверенно действуют в позиционном нападении и практически не допускают сбоев в обороне. Черногория тоже набрала ход, но победы были одержаны над командами более слабого уровня. В игре против структурированной и агрессивной Чехии у балканской команды возникнут сложности. Несмотря на результативность в последних матчах, на выезде черногорцам будет сложно вскрыть защиту хозяев.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу Чехии
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу Чехии – коэффициент 6.50
- Победа Чехии с форой (-1.5) – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал Чехии больше 1.5 – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.60