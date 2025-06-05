6 июня на Доосан-Арене в рамках 3-го тура европейской квалификации чемпионата мира сборная Чехии примет Черногорию. Обе команды подходят к матчу с положительным настроем: у каждой за плечами серия побед, но чехи выглядят более сбалансированно и стабильно. Игра в Пльзене обещает быть напряжeнной, с акцентом на плотную борьбу в центре поля.

Чехия

Сборная Чехии уверенно стартовала в отборе, обыграв Фарерские острова (2:1) и разгромив Гибралтар (4:0). Команда показывает хорошее сочетание организованной обороны и вариативной атаки. Чехи не проигрывают на протяжении пяти матчей, набирая обороты в нужный момент. Их средняя результативность составляет 1.80 гола за игру, при этом оборона действует практически безошибочно – всего 3 пропущенных мяча в 5 последних матчах. Особенно стоит отметить уверенность в домашних играх и надeжность при стандартных положениях.

Черногория

Черногория также демонстрирует достойную форму, выиграв три последних матча, включая уверенные победы над Гибралтаром (3:1) и Фарерскими островами (1:0). При этом команда регулярно пропускает – в 9 из последних 11 встреч. Средний показатель пропущенных мячей за последние 5 матчей – 1.00, а забивает черногорская сборная в среднем по 1.40 гола за игру. В атаке команда полагается на быструю фланговую игру, но уязвима при переходе из обороны в атаку.

Факты о командах

Чехия

Побеждает в 3 последних матчах подряд

В 5 последних матчах забивает в среднем 1.80 гола

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Не проигрывает в 5 матчах подряд

Черногория

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 5 последних матчах в среднем 1.40 гола

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

В последних 5 матчах пропустила 5 мячей

Личные встречи 100% (6) 0% (0) 0% (0) 15 Забитых мячей 1 2.5 В среднем за матч 0.17 4:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:4 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур Чехия 2 : 0 Черногория Товарищеские матчи. Сборные, Черногория 1 : 4 Чехия Отбор ЧЕ-2020, 6 тур Черногория 0 : 3 Чехия Отбор ЧЕ-2020, 4 тур Чехия 3 : 0 Черногория Отборочные матчи к ЧЕ-2012, Финал Черногория 0 : 1 Чехия Отборочные матчи к ЧЕ-2012, Финал Чехия 2 : 0 Черногория

Прогноз на матч Чехия – Черногория

Сборная Чехии на сегодняшний день выглядит более организованной и зрелой командой. Подопечные Ярослава Шилгавого хорошо контролируют мяч, уверенно действуют в позиционном нападении и практически не допускают сбоев в обороне. Черногория тоже набрала ход, но победы были одержаны над командами более слабого уровня. В игре против структурированной и агрессивной Чехии у балканской команды возникнут сложности. Несмотря на результативность в последних матчах, на выезде черногорцам будет сложно вскрыть защиту хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу Чехии

Рекомендованные ставки: