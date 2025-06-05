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Прогноз на точный счёт матча Чехия – Черногория: Квалификация ЧМ, 6 июня 2025

05 июня 2025 12:21
Чехия - Черногория
06 июн. 2025, пятница 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 3 тур
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6.50
Точный счёт 2:0 в пользу Чехии
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6 июня на Доосан-Арене в рамках 3-го тура европейской квалификации чемпионата мира сборная Чехии примет Черногорию. Обе команды подходят к матчу с положительным настроем: у каждой за плечами серия побед, но чехи выглядят более сбалансированно и стабильно. Игра в Пльзене обещает быть напряжeнной, с акцентом на плотную борьбу в центре поля.

Чехия

Сборная Чехии уверенно стартовала в отборе, обыграв Фарерские острова (2:1) и разгромив Гибралтар (4:0). Команда показывает хорошее сочетание организованной обороны и вариативной атаки. Чехи не проигрывают на протяжении пяти матчей, набирая обороты в нужный момент. Их средняя результативность составляет 1.80 гола за игру, при этом оборона действует практически безошибочно – всего 3 пропущенных мяча в 5 последних матчах. Особенно стоит отметить уверенность в домашних играх и надeжность при стандартных положениях.

Черногория

Черногория также демонстрирует достойную форму, выиграв три последних матча, включая уверенные победы над Гибралтаром (3:1) и Фарерскими островами (1:0). При этом команда регулярно пропускает – в 9 из последних 11 встреч. Средний показатель пропущенных мячей за последние 5 матчей – 1.00, а забивает черногорская сборная в среднем по 1.40 гола за игру. В атаке команда полагается на быструю фланговую игру, но уязвима при переходе из обороны в атаку.

Факты о командах

Чехия

  • Побеждает в 3 последних матчах подряд
  • В 5 последних матчах забивает в среднем 1.80 гола
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 матчах подряд

Черногория

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 5 последних матчах в среднем 1.40 гола
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей
  • В последних 5 матчах пропустила 5 мячей

Личные встречи
100% (6)
0% (0)
0% (0)
15
Забитых мячей
1
2.5
В среднем за матч
0.17
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:4
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Чехия
2 : 0
06.06.2025
Черногория
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
1 : 4
20.06.2023
Чехия
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Черногория
0 : 3
10.09.2019
Чехия
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Чехия
3 : 0
10.06.2019
Черногория
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, Финал
Черногория
0 : 1
15.11.2011
Чехия
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, Финал
Чехия
2 : 0
11.11.2011
Черногория
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Прогноз на матч Чехия – Черногория

Сборная Чехии на сегодняшний день выглядит более организованной и зрелой командой. Подопечные Ярослава Шилгавого хорошо контролируют мяч, уверенно действуют в позиционном нападении и практически не допускают сбоев в обороне. Черногория тоже набрала ход, но победы были одержаны над командами более слабого уровня. В игре против структурированной и агрессивной Чехии у балканской команды возникнут сложности. Несмотря на результативность в последних матчах, на выезде черногорцам будет сложно вскрыть защиту хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу Чехии

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу Чехии – коэффициент 6.50
  • Победа Чехии с форой (-1.5) – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал Чехии больше 1.5 – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.60

6.50
Точный счёт 2:0 в пользу Чехии
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Автор: Мещеряков Денис
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Черногория Чехия
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