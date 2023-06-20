Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Черногория - Чехия
Черногория - Чехия: обзор матча 20 июня 2023
Черногория
20.06.2023, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 4
Завершен
Чехия
66'
Д. Камай
28'
М. Хытил
57'
М. Садилек
76'
Л. Провод
85'
А. Гложек
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Черногория - Чехия
90'
+1
Желтая карточка
Т. Соучек
85'
ГОЛ! 1:4!
А. Гложек
Пас отдал
М. Хытил
85'
Замена
Я. Матушек
️️️️
М. Хытил
Желтая карточка
Ж. Томашевич
84'
Замена
Д. Бакич
️️️️
М. Осмайич
77'
76'
ГОЛ! 1:3!
Л. Провод
Пас отдал
Д. Зима
76'
Замена
Л. Садилек
️️️️
М. Садилек
70'
Замена
А. Гложек
️️️️
В. Черны
ГОЛ! 1:2!
Д. Камай
Пас отдал
Р. Радунович
66'
Замена
Д. Камай
️️️️
М. Бакич
59'
Замена
Н. Крстович
️️️️
С. Мугоша
58'
57'
ГОЛ! 0:2!
М. Садилек
Замена
С. Лончар
️️️️
М. Янкович
46'
Замена
А. Радулович
️️️️
В. Савичевич
46'
Замена
В. Бубанья
️️️️
М. Милович
46'
46'
Замена
Я. Югаш
️️️️
Я. Зелены
46'
Замена
Л. Провод
️️️️
Я. Жмрхаль
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Хытил
Пас отдал
Д. Дудера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Матия Шаркич
ВР
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
22
Милош Милович
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Вукан Савичевич
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
22
Томаш Соучек
ОП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
8
Михал Садилек
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
0
Джонатан Дресай
ПЗ
18
Дритон Камай
ЛВ
15
Стефан Лончар
ОП
6
Владан Бубанья
ОП
23
Новица Эракович
ЦП
9
Андрия Радулович
ЦФ
9
Никола Крстович
ЦФ
25
Душан Бакич
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Чехия
23
Иржи Павленка
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
0
Якуб Югаш
ЦЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
0
Ян Матушек
ЦП
0
Лукаш Садилек
АП
10
Адам Гложек
ЦФ
4-3-1-2
1
Шаркич
6
Томашевич
3
Радунович
15
Савич
22
Милович
22
Савичевич
8
Янкович
18
Бакич
20
Осмайич
4
Вукчевич
9
Мугоша
3-3-2-2
1
Вацлик
6
Зима
7
Стронати
24
Брабец
21
Дудера
22
Соучек
20
Зелены
7
Жмрхаль
8
Садилек
18
Черны
13
Хытил
8
Янкович
15
Лончар
15
Лончар
8
Янкович
22
Милович
6
Бубанья
6
Бубанья
22
Милович
18
Бакич
18
Камай
18
Камай
18
Бакич
22
Савичевич
9
Радулович
9
Радулович
22
Савичевич
9
Мугоша
9
Крстович
9
Крстович
9
Мугоша
20
Осмайич
25
Бакич
25
Бакич
20
Осмайич
20
Зелены
0
Югаш
0
Югаш
20
Зелены
13
Хытил
0
Матушек
0
Матушек
13
Хытил
8
Садилек
0
Садилек
0
Садилек
8
Садилек
7
Жмрхаль
17
Провод
17
Провод
7
Жмрхаль
18
Черны
10
Гложек
10
Гложек
18
Черны
Остались в запасе
Черногория
Чехия
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
0
Джонатан Дресай
ПЗ
23
Новица Эракович
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
23
Иржи Павленка
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
0
Джонатан Дресай
ПЗ
23
Новица Эракович
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Остались в запасе
23
Иржи Павленка
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
Главный тренер
Миодраг Радулович
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Черногория - Чехия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Под Горицом
Новости команд
Все
Черногория
Чехия
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Кипр – Черногория: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Хорватии и Чехии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Кипр – Черногория: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Кипра и Черногории на победу в матче 6 тура
14 ноября
Черногория – Латвия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Черногория – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Хорватии и Чехии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
13 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+