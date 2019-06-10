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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Чехия - Черногория
Чехия - Черногория: обзор матча 10 июня 2019
Чехия
10.06.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа A, 4 тур
3 : 0
Завершен
Черногория
18'
Я. Янкто
49'
Б. Копитович (АГ)
82'
П. Шик (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Черногория
ГОЛ с пенальти! 3:0!
П. Шик
82'
80'
Желтая карточка
М. Вешович
63'
Желтая карточка
И. Вуячич
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Б. Копитович
49'
Желтая карточка
П. Шик
23'
Желтая карточка
М. Сухи
21'
ГОЛ! 1:0!
Я. Янкто
Пас отдал
П. Кадержабек
18'
15'
Желтая карточка
М. Бакич
Желтая карточка
Ф. Новак
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
21
Алекс Крал
ОП
22
Томаш Соучек
ОП
15
Давид Павелка
ЦП
12
Лукаш Масопуст
ПП
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
5
Борис Копитович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
18
Марко Бакич
ЦП
0
Никола Вукчевич
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Мирко Вучинич
Чехия
23
Томаш Коубек
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
13
Ян Копиц
ЦП
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
2
Душан Лагатор
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
21
Александар Болевич
ЦФ
4-2-3-1
1
Вацлик
22
Новак
17
Сухи
3
Челустка
2
Кадержабек
21
Крал
22
Соучек
14
Янкто
15
Павелка
12
Масопуст
10
Шик
3-2-3-1-1
1
Миятович
5
Копитович
5
Вуячич
3
Радунович
23
Марушич
7
Вешович
18
Бакич
0
Вукчевич
21
Косович
16
Йовович
9
Мугоша
Остались в запасе
Чехия
Черногория
18
Ян Боржил
ЛЗ
23
Томаш Коубек
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
13
Ян Копиц
ЦП
Главный тренер
Ярослав Шилхави
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
12
Даниэль Петкович
ВР
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
2
Душан Лагатор
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
21
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Вучинич
Остались в запасе
18
Ян Боржил
ЛЗ
23
Томаш Коубек
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
13
Ян Копиц
ЦП
Остались в запасе
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
12
Даниэль Петкович
ВР
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
2
Душан Лагатор
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
21
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Главный тренер
Мирко Вучинич
Статистика матча Чехия - Черногория
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Андрув стадион
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