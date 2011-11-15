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Расписание матчей
Евро-2024
Черногория - Чехия
Черногория - Чехия: обзор матча 15 ноября 2011
Черногория
15.11.2011, вторник, 23:15
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, Финал
0 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Чехия
82'
П. Ирачек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Чехия
Замена
М. Барош
️️️️
Т. Пекхарт
ГОЛ! 0:1!
П. Ирачек
Замена
Р. Джалович
️️️️
В. Божович
Замена
С. Вукчевич
️️️️
Д. Дамьянович
Желтая карточка
С. Савич
Замена
Д. Коларж
️️️️
В. Пиларж
Желтая карточка
Н. Дринчич
Желтая карточка
Т. Сивок
Желтая карточка
М. Вучинич
Замена
З. Поспех
️️️️
Я. Режек
Замена
А. Делибашич
️️️️
Ф. Бечирай
Желтая карточка
М. Барош
Желтая карточка
С. Павичевич
+1
Желтая карточка
Д. Дамьянович
2'
Травма
Р. Хубник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
12
Младен Божович
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
2
Саво Павичевич
ПЗ
14
Деян Дамьянович
ЛП
11
Фатош Бечирай
ЦП
0
Никола Дринчич
ЦП
19
Владимир Божович
ПП
9
Мирко Вучинич
(К)
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Чехия
1
Петр Чех
ВР
6
Томаш Сивок
ЛЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
0
Петр Ирачек
ЛП
12
Вацлав Пиларж
ЛВ
13
Ярослав Плашил
ЦП
10
Томаш Росицки
(К)
ПП
9
Ян Режек
ЦФ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Черногория
12
Срдьн Блажич
ВР
5
Радослав Батак
ЦЗ
22
Марко Цеткович
ЦП
7
Симон Вукчевич
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
10
Радомир Джалович
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Чехия
23
Ярослав Дробны
ВР
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Зденек Поспех
ПЗ
14
Даниэль Коларж
ЦП
20
Марек Матейовски
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
15
Милан Барош
ЦФ
4-4-2
12
Божович
15
Савич
20
Джудович
17
Зверотич
2
Павичевич
14
Дамьянович
11
Бечирай
0
Дринчич
19
Божович
10
Йоветич
9
Вучинич
4-3-1-2
1
Чех
4
Гебре Селасси
3
Кадлец
4
Хубник
6
Сивок
10
Росицки
13
Плашил
0
Ирачек
12
Пиларж
10
Пекхарт
9
Режек
14
Дамьянович
7
Вукчевич
7
Вукчевич
14
Дамьянович
19
Божович
10
Джалович
10
Джалович
19
Божович
11
Бечирай
23
Делибашич
23
Делибашич
11
Бечирай
9
Режек
12
Поспех
12
Поспех
9
Режек
12
Пиларж
14
Коларж
14
Коларж
12
Пиларж
10
Пекхарт
15
Барош
15
Барош
10
Пекхарт
Остались в запасе
Черногория
Чехия
5
Радослав Батак
ЦЗ
12
Срдьн Блажич
ВР
22
Марко Цеткович
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
Главный тренер
Бранко Брнович
23
Ярослав Дробны
ВР
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
20
Марек Матейовски
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
5
Радослав Батак
ЦЗ
12
Срдьн Блажич
ВР
22
Марко Цеткович
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
Остались в запасе
23
Ярослав Дробны
ВР
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
20
Марек Матейовски
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Черногория - Чехия
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Под Горицом
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 23:10 (прямая)
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