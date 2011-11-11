Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Чехия - Черногория
Чехия - Черногория: обзор матча 11 ноября 2011
Чехия
11.11.2011, пятница, 23:15
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, Финал
2 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Черногория
63'
В. Пиларж
90+2'
Т. Сивок
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Черногория
Замена
Д. Лафата
️️️️
Т. Пекхарт
+3
ГОЛ! 2:0!
Т. Сивок
Пас отдал
Т. Росицки
+2
Замена
Д. Коларж
️️️️
В. Пиларж
Замена
А. Делибашич
️️️️
С. Вукчевич
Замена
З. Поспех
️️️️
Я. Режек
Замена
Э. Зверотич
️️️️
М. Пекович
Желтая карточка
М. Пекович
Желтая карточка
М. Йованович
Желтая карточка
Я. Режек
ГОЛ! 1:0!
В. Пиларж
Пас отдал
Т. Росицки
Замена
В. Божович
️️️️
Д. Дамьянович
Желтая карточка
В. Пиларж
+2
Желтая карточка
М. Джудович
15'
Желтая карточка
С. Павичевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Петр Чех
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
12
Вацлав Пиларж
ЛВ
0
Петр Ирачек
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
13
Ярослав Плашил
ЦП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
9
Ян Режек
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Черногория
12
Младен Божович
ВР
0
Милан Йованович
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
2
Саво Павичевич
ПЗ
15
Милорад Пекович
ОП
0
Никола Дринчич
ЦП
7
Симон Вукчевич
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Деян Дамьянович
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Чехия
23
Ярослав Дробны
ВР
12
Зденек Поспех
ПЗ
4
Ян Райнох
ЦП
14
Даниэль Коларж
ЦП
20
Марек Матейовски
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
15
Милан Барош
ЦФ
Черногория
12
Срдьн Блажич
ВР
19
Владимир Божович
ЛЗ
5
Радослав Батак
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
10
Радомир Джалович
ЦФ
4-3-1-2
1
Чех
3
Кадлец
6
Сивок
11
Пудил
4
Гебре Селасси
0
Ирачек
10
Росицки
13
Плашил
12
Пиларж
9
Режек
10
Пекхарт
4-1-2-3
12
Божович
2
Павичевич
15
Савич
20
Джудович
0
Йованович
15
Пекович
0
Дринчич
7
Вукчевич
9
Вучинич
14
Дамьянович
10
Йоветич
9
Режек
12
Поспех
12
Поспех
9
Режек
12
Пиларж
14
Коларж
14
Коларж
12
Пиларж
10
Пекхарт
21
Лафата
21
Лафата
10
Пекхарт
14
Дамьянович
19
Божович
19
Божович
14
Дамьянович
15
Пекович
17
Зверотич
17
Зверотич
15
Пекович
7
Вукчевич
23
Делибашич
23
Делибашич
7
Вукчевич
Остались в запасе
Чехия
Черногория
4
Ян Райнох
ЦП
23
Ярослав Дробны
ВР
20
Марек Матейовски
ЦП
15
Милан Барош
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
12
Срдьн Блажич
ВР
5
Радослав Батак
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦП
10
Радомир Джалович
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Остались в запасе
4
Ян Райнох
ЦП
23
Ярослав Дробны
ВР
20
Марек Матейовски
ЦП
15
Милан Барош
ЦФ
Остались в запасе
12
Срдьн Блажич
ВР
5
Радослав Батак
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦП
10
Радомир Джалович
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Бранко Брнович
Статистика матча Чехия - Черногория
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
Все
Чехия
Черногория
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Чехия – Испания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Черногория – Латвия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Чехии и Испании на победу в матче 5 тура
11 ноября
Стал известен победитель чемпионата мира U15
30 октября
1
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Чехия – Испания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Чехии и Испании на победу в матче 5 тура
11 ноября
Стал известен победитель чемпионата мира U15
30 октября
1
Только шесть игроков забили за сборную больше голов, чем Кейн
7 октября
Черногория – Латвия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Черногория – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Черногория – Армения: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Латвия – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+