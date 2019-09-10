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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Черногория - Чехия
Черногория - Чехия: обзор матча 10 сентября 2019
Черногория
10.09.2019, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа A, 6 тур
0 : 3
Завершен
Чехия
54'
Т. Соучек
58'
Л. Масопуст
90+4'
В. Дарида (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Чехия
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:3!
В. Дарида
82'
Желтая карточка
Т. Соучек
75'
Желтая карточка
Я. Янкто
Желтая карточка
А. Марушич
75'
58'
ГОЛ! 0:2!
Л. Масопуст
Пас отдал
Я. Янкто
54'
ГОЛ! 0:1!
Т. Соучек
Пас отдал
Я. Янкто
Желтая карточка
Р. Радунович
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
4
Никола Вукчевич
ОП
2
Душан Лагатор
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
21
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Вучинич
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
21
Алекс Крал
ОП
22
Томаш Соучек
ОП
8
Владимир Дарида
ЦП
12
Лукаш Масопуст
ПП
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Санти Дения
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
16
Владимир Йовович
ЛВ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
19
Александар Шчекич
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Чехия
23
Томаш Коубек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
0
Штефан Шимич
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
13
Ян Копиц
ЦП
19
Мартин Долежал
ЦФ
11
Михал Крменчик
ЦФ
4-1-2-2
12
Петкович
3
Радунович
6
Томашевич
7
Вешович
23
Марушич
4
Вукчевич
2
Лагатор
21
Косович
21
Болевич
9
Мугоша
4-2-3-1
1
Вацлик
5
Цоуфал
17
Сухи
3
Челустка
18
Боржил
21
Крал
22
Соучек
12
Масопуст
8
Дарида
14
Янкто
10
Шик
Остались в запасе
Черногория
Чехия
16
Владимир Йовович
ЛВ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
1
Милан Миятович
ВР
19
Александар Шчекич
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Мирко Вучинич
23
Томаш Коубек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
0
Штефан Шимич
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
13
Ян Копиц
ЦП
19
Мартин Долежал
ЦФ
11
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Санти Дения
Остались в запасе
16
Владимир Йовович
ЛВ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
1
Милан Миятович
ВР
19
Александар Шчекич
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Остались в запасе
23
Томаш Коубек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
0
Штефан Шимич
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
13
Ян Копиц
ЦП
19
Мартин Долежал
ЦФ
11
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Мирко Вучинич
Главный тренер
Санти Дения
Статистика матча Черногория - Чехия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
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