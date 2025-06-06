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Отбор ЧМ-2026. Норвегия разгромила Италию, Хорватия забила 7 голов, Бельгия потеряла очки и другие результаты

Вчера, 23:44

В пятницу состоялись шесть матчей европейского отборочного турнира ЧМ-2026.

В группе I Израиль на выезде победил Эстонию, а Норвегия дома разгромила Италию.

В группе J Бельгия упустила победу над Северной Македонией, а Уэльс крупно обыграл Лихтенштейн.

В группе L Чехия была сильнее Черногории, а Хорватия нанесла сокрушительное поражение Гибралтару.

Отбор ЧМ-2026. Европа. 3-й тур

Эстония – Израиль – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Кяйт, 31; 1:1 – Битон, 39; 1:2 – Битон, 49; 1:3 – Абу Фани (с пенальти), 90.

Норвегия – Италия – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Серлот, 14; 2:0 – Нуса, 34; 3:0 – Холанд, 42.

Северная Македония – Бельгия – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Де Куйпер, 28; 1:1 – Алиоски, 86.

Уэльс – Лихтенштейн – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Родон, 40; 2:0 – Уилсон, 66; 3:0 – Мур, 69.

Чехия – Черногория – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гложек, 23; 2:0 – Шик, 65.

Гибралтар – Хорватия – 0:7 (0:2)

Голы: 0:1 – Пашалич, 28; 0:2 – Будимир, 30; 0:3 – Иванович, 60; 0:4 – Иванович, 63; 0:5 – Перишич, 73; 0:6 – Крамарич, 77; 0:7 – Крамарич, 79.

Календарь отбора ЧМ-2026

Турнирные таблицы отбора ЧМ-2026

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Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Эстония Израиль Норвегия Италия Северная Македония Бельгия Уэльс Лихтенштейн Чехия Черногория Гибралтар Хорватия
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