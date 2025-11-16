Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черногория – Хорватия: прогноз и ставки на матч 17 ноября 2025 с коэффициентом 1.48

16 ноября 2025 9:06
Черногория - Хорватия
17 нояб. 2025, понедельник 22:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.48
Хорватия победит и тотал меньше 4.5
Сделать ставку

Черногория проводит непростую квалификацию и находится в зоне нестабильных результатов: команда пропускает много, а еe атакующая продуктивность ограничена. Хорватия, напротив, уверенно удерживает первое место и демонстрирует зрелый, сбалансированный футбол с прочной обороной и высокой результативностью. Матч должен пройти под контролем гостей, которые выглядят солиднее по всем ключевым параметрам.

Черногория

Черногорцы продолжают испытывать системные трудности в обороне: 12 пропущенных голов в пяти встречах – самый тревожный показатель. Команда слишком часто позволяет соперникам входить в штрафную и проигрывает единоборства на подступах к воротам. В атаке ситуация умеренная – всего 4 гола за пять матчей. Лучший бомбардир Никола Крстович остаeтся главным оружием, но его активности личных усилий недостаточно для стабильного результата.

Хорватия

Хорваты показывают образцовую форму: семь матчей без поражений, всего один пропущенный гол в последних пяти играх и уверенное лидерство в группе. Хорватия доминирует за счeт темпа, мобильности полузащиты и стабильных завершений атак. Команда почти не допускает ошибок у своих ворот, а в атакующих фазах действует разнообразно и эффективно. Учитывая глубину состава и стабильность игры, хорваты подходят к матчу как явный фаворит.

Факты о командах

Черногория

  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • Пропускает 2.40 гола за игру
  • Забивает 0.80 гола за игру
  • 12 пропущенных в последних 5 матчах
  • Забивает мало и нестабильно

Хорватия

  • 7 матчей без поражений
  • Пропускает 0.20 гола за игру
  • Забивает 2.20 гола за игру
  • 11 голов за 5 встреч
  • Забивает в 6 из 8 последних игр

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
4
0
В среднем за матч
4
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Хорватия
4 : 0
08.09.2025
Черногория

Прогноз на матч

Черногория играет дома устойчиво, но против соперника уровня Хорватии ей будет сложно выдержать давление на протяжении всего матча. Хозяева пропускают много, часто теряют позиции и позволяют соперникам диктовать ритм. Хорватия же действует уверенно как в атаке, так и в обороне, обладает большим опытом в матчах подобного уровня и наверняка будет контролировать каждую фазу поединка.

Ожидается матч с преимуществом гостей, которые должны уверенно раскрываться через владение и позиционные атаки. При этом Хорватия мало пропускает, поэтому вероятность гола Черногории минимальна.

Рекомендованные ставки

  • Хорватия победит и тотал меньше 4.5 – коэффициент 1.48
  • Индивидуальный тотал Хорватии больше 1.5 – коэффициент 1.72

1.48
Хорватия победит и тотал меньше 4.5
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Черногория
Другие прогнозы
16.11.2025
17:00
1.62
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 10 тур
Португалия - Армения
Тотал Португалии больше 2.5 гола
16.11.2025
17:30
1.65
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Шинник - Чайка
Победа «Шинник»
16.11.2025
20:00
1.64
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 10 тур
Азербайджан - Франция
Индивидуальный тотал Франции больше 2.5 гола
16.11.2025
20:00
1.74
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 10 тур
Сербия - Латвия
Сербия победит и тотал меньше 3.5 голов
16.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 10 тур
Италия - Норвегия
Обе забьют
17.11.2025
19:30
1.55
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Спартак К - Родина
Тотал меньше 2.5 гола
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 