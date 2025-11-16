Черногория проводит непростую квалификацию и находится в зоне нестабильных результатов: команда пропускает много, а еe атакующая продуктивность ограничена. Хорватия, напротив, уверенно удерживает первое место и демонстрирует зрелый, сбалансированный футбол с прочной обороной и высокой результативностью. Матч должен пройти под контролем гостей, которые выглядят солиднее по всем ключевым параметрам.

Черногория

Черногорцы продолжают испытывать системные трудности в обороне: 12 пропущенных голов в пяти встречах – самый тревожный показатель. Команда слишком часто позволяет соперникам входить в штрафную и проигрывает единоборства на подступах к воротам. В атаке ситуация умеренная – всего 4 гола за пять матчей. Лучший бомбардир Никола Крстович остаeтся главным оружием, но его активности личных усилий недостаточно для стабильного результата.

Хорватия

Хорваты показывают образцовую форму: семь матчей без поражений, всего один пропущенный гол в последних пяти играх и уверенное лидерство в группе. Хорватия доминирует за счeт темпа, мобильности полузащиты и стабильных завершений атак. Команда почти не допускает ошибок у своих ворот, а в атакующих фазах действует разнообразно и эффективно. Учитывая глубину состава и стабильность игры, хорваты подходят к матчу как явный фаворит.

Факты о командах

Черногория

Пропускает в 7 матчах подряд

Пропускает 2.40 гола за игру

Забивает 0.80 гола за игру

12 пропущенных в последних 5 матчах

Забивает мало и нестабильно

Хорватия

7 матчей без поражений

Пропускает 0.20 гола за игру

Забивает 2.20 гола за игру

11 голов за 5 встреч

Забивает в 6 из 8 последних игр

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 4 0 В среднем за матч 4 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 4:0 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур Хорватия 4 : 0 Черногория

Прогноз на матч

Черногория играет дома устойчиво, но против соперника уровня Хорватии ей будет сложно выдержать давление на протяжении всего матча. Хозяева пропускают много, часто теряют позиции и позволяют соперникам диктовать ритм. Хорватия же действует уверенно как в атаке, так и в обороне, обладает большим опытом в матчах подобного уровня и наверняка будет контролировать каждую фазу поединка.

Ожидается матч с преимуществом гостей, которые должны уверенно раскрываться через владение и позиционные атаки. При этом Хорватия мало пропускает, поэтому вероятность гола Черногории минимальна.

Рекомендованные ставки