Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черногория – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2025

Черногория – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2025

9 июня 2025, 19:50
Черногория
09.06.2025, понедельник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Армения
5' В. Аджич 52' А. Булатович
1' Э. Сперцян 81' Э. Сперцян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Балша Попович
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
15
Никола Шипчич
ЦЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
18
Дритон Камай
ЛВ
21
Андрия Булатович
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
9
Андрия Радулович
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
9
Артур Серобян
ЛВ
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
6
Тигран Аванесян
ОП
23
Gor Agbaljan
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
7
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Черногория
13
Igor Nikić
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
22
Стефан Лончар
ОП
14
Эдвин Куц
ОП
4
Милош Брнович
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
16
Ognjen Gašević
ЦФ
Армения
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
2
Петик Манукян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
18
Ованес Арутюнян
ЦП
17
Tomas Adoryan
ЦП
11
Нарек Григорян
ПВ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
18
Артур Миранян
ЦФ
23
Араик Елоян
ЦФ
14
Гор Манвелян
ЦФ
3-3-2-2
1
Попович
2
Вукчевич
6
Рубежич
15
Шипчич
21
Булатович
18
Бакич
17
Аджич
18
Камай
20
Осмайич
9
Радулович
4
Вукчевич
4-1-1-3-1
12
Бегларян
3
Ароян
4
Арутюнян
5
Мкртчян
21
Тикнизян
6
Аванесян
23
7
Севикян
10
Сперцян
11
Шагоян
9
Серобян
Остались в запасе
Черногория
Армения
13
Igor Nikić
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
22
Стефан Лончар
ОП
14
Эдвин Куц
ОП
4
Милош Брнович
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
16
Ognjen Gašević
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
2
Петик Манукян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
18
Ованес Арутюнян
ЦП
17
Tomas Adoryan
ЦП
11
Нарек Григорян
ПВ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
18
Артур Миранян
ЦФ
23
Араик Елоян
ЦФ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Остались в запасе
13
Igor Nikić
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
22
Стефан Лончар
ОП
14
Эдвин Куц
ОП
4
Милош Брнович
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
16
Ognjen Gašević
ЦФ
Остались в запасе
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
2
Петик Манукян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
18
Ованес Арутюнян
ЦП
17
Tomas Adoryan
ЦП
11
Нарек Григорян
ПВ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
18
Артур Миранян
ЦФ
23
Араик Елоян
ЦФ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Статистика матча Черногория - Армения
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Черногория против Армении на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июня в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Черногория – Армения

Черногория – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Армения Черногория
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
1
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
2
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
2
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
2
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
10
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+