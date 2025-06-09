09.06.2025, понедельник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Составы команд
Черногория
Черногория
3-3-2-2
1
Попович
2
Вукчевич
6
Рубежич
15
Шипчич
21
Булатович
18
Бакич
17
Аджич
18
Камай
20
Осмайич
9
Радулович
4
Вукчевич
4-1-1-3-1
12
Бегларян
3
Ароян
4
Арутюнян
5
Мкртчян
21
Тикнизян
6
Аванесян
23
7
Севикян
10
Сперцян
11
Шагоян
9
Серобян
Остались в запасе
Черногория
Армения
13
Igor Nikić
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
22
Стефан Лончар
ОП
14
Эдвин Куц
ОП
4
Милош Брнович
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
16
Ognjen Gašević
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
2
Петик Манукян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
18
Ованес Арутюнян
ЦП
17
Tomas Adoryan
ЦП
11
Нарек Григорян
ПВ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
18
Артур Миранян
ЦФ
23
Араик Елоян
ЦФ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Остались в запасе
13
Igor Nikić
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
22
Стефан Лончар
ОП
14
Эдвин Куц
ОП
4
Милош Брнович
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
16
Ognjen Gašević
ЦФ
Остались в запасе
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
2
Петик Манукян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
18
Ованес Арутюнян
ЦП
17
Tomas Adoryan
ЦП
11
Нарек Григорян
ПВ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
18
Артур Миранян
ЦФ
23
Араик Елоян
ЦФ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Статистика матча Черногория - Армения
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Черногория против Армении на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июня в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Черногория – Армения
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»