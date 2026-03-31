31.03.2026, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 3
Завершен
Составы команд
Черногория
Черногория
4-2-3-1
12
Петкович
2
Вукчевич
5
Вуячич
15
Савич
23
Марушич
10
Янкович
21
Булатович
25
Хакшабанович
20
Осмайич
8
Камай
9
Крстович
3-2-1-2-2
1
Векич
4
Ратник
3
2
Карничник
21
Дркушич
6
Бийол
19
Хорват
14
Светлин
15
Штурм
18
Випотник
10
Элшник
10
Янкович
15
Лончар
15
Лончар
10
Янкович
23
Марушич
2
2
23
Марушич
11
11
25
Хакшабанович
14
Брнович
14
Брнович
25
Хакшабанович
21
Булатович
18
Секулич
18
Секулич
21
Булатович
21
Дркушич
17
Зец
17
Зец
21
Дркушич
19
Хорват
11
11
19
Хорват
10
Элшник
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
10
Элшник
15
Штурм
19
Матко
19
Матко
15
Штурм
18
Випотник
9
Шпорар
9
Шпорар
18
Випотник
Остались в запасе
Черногория
Словения
1
Igor Nikić
ВР
1
Balša Popović
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
19
Никола Шипчич
ЦЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
0
Марко Симун
ЦП
8
Новица Эракович
ЦП
16
Владимир Йовович
ЛВ
Главный тренер
Мирко Вучинич
16
Жан Люк Лебан
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
26
Адриан Зеликович
ОП
10
Свит Сеслар
АП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
Остались в запасе
1
Igor Nikić
ВР
1
Balša Popović
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
19
Никола Шипчич
ЦЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
0
Марко Симун
ЦП
8
Новица Эракович
ЦП
16
Владимир Йовович
ЛВ
Остались в запасе
16
Жан Люк Лебан
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
26
Адриан Зеликович
ОП
10
Свит Сеслар
АП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
Главный тренер
Мирко Вучинич
Статистика матча Черногория - Словения
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Черногория против Словении на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Черногория – Словения
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»