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  • Черногория – Словения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

Черногория – Словения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

31 марта, 17:50
Черногория
31.03.2026, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 3
Завершен
Словения
21' М. Осмайич 44' М. Осмайич
41' Ж. Випотник 47' Д. Штурм 55' Т. Элшник
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
10
Марко Янкович
ЦП
21
Андрия Булатович
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
8
Дритон Камай
ЛВ
25
Сеад Хакшабанович
ЛВ
9
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Мирко Вучинич
Словения
1
Игор Векич
ВР
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
4
Марцел Ратник
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
19
Томи Хорват
ЦП
14
Тамар Светлин
АП
15
Даниэль Штурм
ЛВ
10
Тими Элшник
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
Черногория
1
Igor Nikić
ВР
1
Balša Popović
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
19
Никола Шипчич
ЦЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
0
Марко Симун
ЦП
2
Milan Roganović
ЦП
11
Milan Vukotić
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
8
Новица Эракович
ЦП
16
Владимир Йовович
ЛВ
18
Балша Секулич
ЦФ
Словения
16
Жан Люк Лебан
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
17
Давид Зец
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
26
Адриан Зеликович
ОП
11
Tjaš Begić
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Свит Сеслар
АП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
19
Алеша Матко
ПВ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
4-2-3-1
12
Петкович
2
Вукчевич
5
Вуячич
15
Савич
23
Марушич
10
Янкович
21
Булатович
25
Хакшабанович
20
Осмайич
8
Камай
9
Крстович
3-2-1-2-2
1
Векич
4
Ратник
3
2
Карничник
21
Дркушич
6
Бийол
19
Хорват
14
Светлин
15
Штурм
18
Випотник
10
Элшник
10
Янкович
15
Лончар
15
Лончар
10
Янкович
23
Марушич
2
2
23
Марушич
11
11
25
Хакшабанович
14
Брнович
14
Брнович
25
Хакшабанович
21
Булатович
18
Секулич
18
Секулич
21
Булатович
21
Дркушич
17
Зец
17
Зец
21
Дркушич
19
Хорват
11
11
19
Хорват
10
Элшник
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
10
Элшник
15
Штурм
19
Матко
19
Матко
15
Штурм
18
Випотник
9
Шпорар
9
Шпорар
18
Випотник
Остались в запасе
Черногория
Словения
1
Igor Nikić
ВР
1
Balša Popović
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
19
Никола Шипчич
ЦЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
0
Марко Симун
ЦП
8
Новица Эракович
ЦП
16
Владимир Йовович
ЛВ
Главный тренер
Мирко Вучинич
16
Жан Люк Лебан
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
26
Адриан Зеликович
ОП
10
Свит Сеслар
АП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
Остались в запасе
1
Igor Nikić
ВР
1
Balša Popović
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
19
Никола Шипчич
ЦЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
0
Марко Симун
ЦП
8
Новица Эракович
ЦП
16
Владимир Йовович
ЛВ
Остались в запасе
16
Жан Люк Лебан
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
26
Адриан Зеликович
ОП
10
Свит Сеслар
АП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
Главный тренер
Мирко Вучинич
Статистика матча Черногория - Словения
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Черногория против Словении на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Черногория – Словения

Черногория – Словения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Словения Черногория
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