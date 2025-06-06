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  • Чехия – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2025

Чехия – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2025

6 июня 2025, 20:35
Чехия
06.06.2025, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 3 тур
2 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Черногория
23' А. Гложек 65' П. Шик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Матей Коварж
ВР
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
22
Томаш Соучек
(К) ОП
7
Ладислав Крейчи
ОП
12
Лукас Черв
ЦП
7
Павел Шулц
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Черногория
13
Igor Nikić
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
15
Никола Шипчич
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Эдвин Куц
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
11
Милан Вукотич
ЦП
10
Стеван Йоветич
(К) ЦФ
9
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Чехия
16
Индржих Станек
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
9
Василь Кусей
ЛВ
21
Алекс Крал
ОП
9
Филип Зорван
ЦП
8
Михал Садилек
ЦП
19
Томаш Хоры
ЦФ
Черногория
1
Балша Попович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
18
Дритон Камай
ЛВ
22
Стефан Лончар
ОП
21
Андрия Булатович
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Коварж
5
Цоуфал
20
Зелены
3
Голеш
22
Соучек
7
Крейчи
12
Черв
7
Шулц
10
Шик
10
Гложек
18
Черны
3-3-2-2
13
7
Вешович
3
Радунович
15
Савич
5
Вуячич
14
Куц
15
Шипчич
8
Янкович
11
Вукотич
9
Крстович
10
Йоветич
7
Шулц
21
Крал
21
Крал
7
Шулц
12
Черв
8
Садилек
8
Садилек
12
Черв
10
Гложек
17
Провод
17
Провод
10
Гложек
18
Черны
9
Кусей
9
Кусей
18
Черны
10
Шик
19
Хоры
19
Хоры
10
Шик
3
Радунович
2
Вукчевич
2
Вукчевич
3
Радунович
14
Куц
22
Лончар
22
Лончар
14
Куц
11
Вукотич
20
Осмайич
20
Осмайич
11
Вукотич
7
Вешович
4
Вукчевич
4
Вукчевич
7
Вешович
15
Шипчич
9
Мугоша
9
Мугоша
15
Шипчич
Остались в запасе
Чехия
Черногория
16
Индржих Станек
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
9
Филип Зорван
ЦП
Главный тренер
Иван Гашек
1
Балша Попович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
21
Андрия Булатович
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
18
Дритон Камай
ЛВ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Остались в запасе
16
Индржих Станек
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
9
Филип Зорван
ЦП
Остались в запасе
1
Балша Попович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
21
Андрия Булатович
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
18
Дритон Камай
ЛВ
Главный тренер
Иван Гашек
Главный тренер
Роберт Просинечки
Статистика матча Чехия - Черногория
1
3
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
23
10
Офсайды
4
1
Количество передач
441
337
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча Чехия против Черногории, 3 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия – Черногория

Чехия – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Черногория Чехия
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