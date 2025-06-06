06.06.2025, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 3 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 3 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Чехия
Чехия
3-2-1-1-3
1
Коварж
5
Цоуфал
20
Зелены
3
Голеш
22
Соучек
7
Крейчи
12
Черв
7
Шулц
10
Шик
10
Гложек
18
Черны
3-3-2-2
13
7
Вешович
3
Радунович
15
Савич
5
Вуячич
14
Куц
15
Шипчич
8
Янкович
11
Вукотич
9
Крстович
10
Йоветич
7
Шулц
21
Крал
21
Крал
7
Шулц
12
Черв
8
Садилек
8
Садилек
12
Черв
10
Гложек
17
Провод
17
Провод
10
Гложек
18
Черны
9
Кусей
9
Кусей
18
Черны
10
Шик
19
Хоры
19
Хоры
10
Шик
3
Радунович
2
Вукчевич
2
Вукчевич
3
Радунович
14
Куц
22
Лончар
22
Лончар
14
Куц
11
Вукотич
20
Осмайич
20
Осмайич
11
Вукотич
7
Вешович
4
Вукчевич
4
Вукчевич
7
Вешович
15
Шипчич
9
Мугоша
9
Мугоша
15
Шипчич
Остались в запасе
Чехия
Черногория
16
Индржих Станек
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
9
Филип Зорван
ЦП
Главный тренер
Иван Гашек
1
Балша Попович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
21
Андрия Булатович
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
18
Дритон Камай
ЛВ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Остались в запасе
16
Индржих Станек
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
9
Филип Зорван
ЦП
Остались в запасе
1
Балша Попович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
21
Андрия Булатович
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
18
Дритон Камай
ЛВ
Главный тренер
Иван Гашек
Главный тренер
Роберт Просинечки
Статистика матча Чехия - Черногория
1
3
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
23
10
Офсайды
4
1
Количество передач
441
337
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча Чехия против Черногории, 3 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия – Черногория
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»