8 сентября на стадионе «Максимир» в Загребе состоится матч 6 тура квалификации чемпионата мира, в котором Хорватия встретится с Черногорией. Обе команды претендуют на выход из группы, но текущая форма и статистика дают серьeзное преимущество хозяевам поля.
Хорватия
Сборная Хорватии демонстрирует уверенное продвижение по турниру. Команда набрала 9 очков в 3 турах и забила 15 мячей, включая разгромы Гибралтара и Чехии. В матче против Фарерских островов хорваты показали прагматичный стиль, минимально победив на выезде. Главная сила команды – атакующая линия, которая регулярно создаeт голевые моменты. 15 мячей за 5 матчей – результат, подтверждающий высокую эффективность. При этом оборона также выглядит надeжно: всего 3 пропущенных гола за тот же период. Хорватия стабильно контролирует центр поля, хорошо использует фланги и практически не позволяет сопернику играть в свою игру.
Черногория
Черногория проводит отборочный турнир на уровне среднего европейского коллектива. Победы над Гибралтаром и Фарерскими островами дали важные очки, но поражения от Чехии продемонстрировали текущие лимиты команды. В атаке есть интересные решения, однако реализация моментов нестабильна: в среднем 1.2 гола за матч. Защита пропускает 1.4 гола за игру и выглядит уязвимой под давлением. На выезде команда проиграла все пять последних матчей квалификации – важный фактор в преддверии визита в Загреб.
Факты о командах
Хорватия
- Победы в 3 последних матчах
- В среднем: 3.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
- Лучшая разница мячей в группе: +12
- Забивает в 3 матчах подряд
Черногория
- В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
- Три пропущенных мяча в последних матчах
- Пять поражений подряд на выезде в квалификациях
Прогноз на матч Хорватия – Черногория
Хорватия выглядит явным фаворитом матча. Команда находится в отличной форме, уверенно проходит отбор и обладает более мощным и сыгранным составом. Черногория способна оказать сопротивление, но вряд ли сможет сдержать атаки хорватов на протяжении всего матча. Прогнозируется доминирование хозяев и как минимум два забитых мяча. Учитывая стабильную оборону Хорватии, риск пропущенного мяча минимален.
Рекомендованные ставки:
- Победа Хорватии с форой -1.5 – коэффициент 1.62
- Индивидуальный тотал Хорватии больше 2 голов – коэффициент 1.97
- Тотал матча меньше 3.5 голов – коэффициент 1.65