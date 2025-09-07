Введите ваш ник на сайте
Хорватия – Черногория: прогноз и ставки на матч 8 сентября 2025 с коэффициентом 1.62

07 сентября 2025 9:44
Хорватия - Черногория
08 сент. 2025, понедельник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.62
Победа Хорватии с форой -1.5
Сделать ставку

8 сентября на стадионе «Максимир» в Загребе состоится матч 6 тура квалификации чемпионата мира, в котором Хорватия встретится с Черногорией. Обе команды претендуют на выход из группы, но текущая форма и статистика дают серьeзное преимущество хозяевам поля.

Хорватия

Сборная Хорватии демонстрирует уверенное продвижение по турниру. Команда набрала 9 очков в 3 турах и забила 15 мячей, включая разгромы Гибралтара и Чехии. В матче против Фарерских островов хорваты показали прагматичный стиль, минимально победив на выезде. Главная сила команды – атакующая линия, которая регулярно создаeт голевые моменты. 15 мячей за 5 матчей – результат, подтверждающий высокую эффективность. При этом оборона также выглядит надeжно: всего 3 пропущенных гола за тот же период. Хорватия стабильно контролирует центр поля, хорошо использует фланги и практически не позволяет сопернику играть в свою игру.

Черногория

Черногория проводит отборочный турнир на уровне среднего европейского коллектива. Победы над Гибралтаром и Фарерскими островами дали важные очки, но поражения от Чехии продемонстрировали текущие лимиты команды. В атаке есть интересные решения, однако реализация моментов нестабильна: в среднем 1.2 гола за матч. Защита пропускает 1.4 гола за игру и выглядит уязвимой под давлением. На выезде команда проиграла все пять последних матчей квалификации – важный фактор в преддверии визита в Загреб.

Факты о командах

Хорватия

  • Победы в 3 последних матчах
  • В среднем: 3.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучшая разница мячей в группе: +12
  • Забивает в 3 матчах подряд

Черногория

  • В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Три пропущенных мяча в последних матчах
  • Пять поражений подряд на выезде в квалификациях

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
4
Забитых мячей
0
4
В среднем за матч
0
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Хорватия
4 : 0
08.09.2025
Черногория

Прогноз на матч Хорватия – Черногория

Хорватия выглядит явным фаворитом матча. Команда находится в отличной форме, уверенно проходит отбор и обладает более мощным и сыгранным составом. Черногория способна оказать сопротивление, но вряд ли сможет сдержать атаки хорватов на протяжении всего матча. Прогнозируется доминирование хозяев и как минимум два забитых мяча. Учитывая стабильную оборону Хорватии, риск пропущенного мяча минимален.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Хорватии с форой -1.5 – коэффициент 1.62
  • Индивидуальный тотал Хорватии больше 2 голов – коэффициент 1.97
  • Тотал матча меньше 3.5 голов – коэффициент 1.65

1.62
Победа Хорватии с форой -1.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Черногория Хорватия
