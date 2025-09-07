8 сентября на стадионе «Максимир» в Загребе состоится матч 6 тура квалификации чемпионата мира, в котором Хорватия встретится с Черногорией. Обе команды претендуют на выход из группы, но текущая форма и статистика дают серьeзное преимущество хозяевам поля.

Хорватия

Сборная Хорватии демонстрирует уверенное продвижение по турниру. Команда набрала 9 очков в 3 турах и забила 15 мячей, включая разгромы Гибралтара и Чехии. В матче против Фарерских островов хорваты показали прагматичный стиль, минимально победив на выезде. Главная сила команды – атакующая линия, которая регулярно создаeт голевые моменты. 15 мячей за 5 матчей – результат, подтверждающий высокую эффективность. При этом оборона также выглядит надeжно: всего 3 пропущенных гола за тот же период. Хорватия стабильно контролирует центр поля, хорошо использует фланги и практически не позволяет сопернику играть в свою игру.

Черногория

Черногория проводит отборочный турнир на уровне среднего европейского коллектива. Победы над Гибралтаром и Фарерскими островами дали важные очки, но поражения от Чехии продемонстрировали текущие лимиты команды. В атаке есть интересные решения, однако реализация моментов нестабильна: в среднем 1.2 гола за матч. Защита пропускает 1.4 гола за игру и выглядит уязвимой под давлением. На выезде команда проиграла все пять последних матчей квалификации – важный фактор в преддверии визита в Загреб.

Факты о командах

Хорватия

Победы в 3 последних матчах

В среднем: 3.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Лучшая разница мячей в группе: +12

Забивает в 3 матчах подряд

Черногория

В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Три пропущенных мяча в последних матчах

Пять поражений подряд на выезде в квалификациях

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 4 Забитых мячей 0 4 В среднем за матч 0 4:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 4:0 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур Хорватия 4 : 0 Черногория

Прогноз на матч Хорватия – Черногория

Хорватия выглядит явным фаворитом матча. Команда находится в отличной форме, уверенно проходит отбор и обладает более мощным и сыгранным составом. Черногория способна оказать сопротивление, но вряд ли сможет сдержать атаки хорватов на протяжении всего матча. Прогнозируется доминирование хозяев и как минимум два забитых мяча. Учитывая стабильную оборону Хорватии, риск пропущенного мяча минимален.

Рекомендованные ставки: