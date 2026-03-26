Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черногория – Андорра: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 1.90

26 марта 2026 9:25
Черногория - Андорра
27 мар. 2026, пятница 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа Черногории
Сделать ставку

27 марта состоится товарищеский матч между сборными Черногории и Андорры. Хозяева стабильно забивают, но много пропускают. Гости находятся в кризисе и уступают в классе.

Черногория

Черногорская сборная подходит к матчу с нестабильной обороной. Команда забивает в 3 последних товарищеских матчах и в 3 последних матчах во всех турнирах. В последних пяти матчах черногорцы забили 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустили 13 (в среднем 2.60). Команда пропускает в 8 последних матчах подряд.

Андорра

Андоррская сборная находится в тяжелом положении. Команда проигрывает в 3 последних матчах. В последних пяти матчах андоррцы забили 3 гола (в среднем 0.60 за матч) и пропустили 10 (в среднем 2.00). Команда пропускает в 4 последних матчах.

Факты о командах:

Черногория

  • Забивает в 3 последних товарищеских матчах
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • В последних 5 играх: 1.20 забито, 2.60 пропущено

Андорра

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В последних 5 играх: 0.60 забито, 2.00 пропущено

История личных встреч

Команды ранее не встречались между собой.

Прогноз на матч Черногория – Андорра

Черногория является фаворитом благодаря классу и опыту игроков. Хозяева стабильно забивают в последних матчах и будут играть на победу. Проблема черногорцев – ненадежная оборона (2.60 пропущенных за матч), что дает надежду гостям.

Андорра традиционно считается аутсайдером. Команда мало забивает (0.60 гола за матч) и регулярно пропускает. В гостях андоррцам будет сложно противостоять более классному сопернику.

Учитывая, что Черногория стабильно забивает, а Андорра много пропускает, хозяева должны побеждать. При этом гости могут отличиться на фоне проблемной обороны черногорцев.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Черногории – коэффициент 1.90
  • Обе забьют – да

1.90
Победа Черногории
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Товарищеские матчи. Сборные Андорра Черногория
Другие прогнозы
27.03.2026
16:00
1.85
Товарищеские матчи. Сборные
Иран - Нигерия
Тотал голов меньше 2.5
27.03.2026
16:00
1.75
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея - Того
Победа Гвинеи
27.03.2026
19:30
1.40
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Никарагуа
Индивидуальный тотал России больше 2.5
27.03.2026
20:00
2.00
Товарищеские матчи. Сборные
Австрия - Гана
Фора (-1) на Австрию
27.03.2026
20:00
1.90
Товарищеские матчи. Сборные
Черногория - Андорра
Победа Черногории
27.03.2026
22:00
1.90
Товарищеские матчи. Сборные
Греция - Парагвай
Обе забьют — да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 