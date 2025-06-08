9 июня 2025 года в 21:00 на стадионе «Край Быстрице» в Подгорице состоится товарищеский матч между сборными Черногории и Армении. Обе команды завершили официальные матчи в марте, и теперь тестируют составы перед осенними играми Лиги наций. Черногория надеется реабилитироваться за поражение от Чехии, а Армения ищет способы сократить количество пропущенных голов. На фоне нестабильной обороны гостей встреча обещает быть результативной.

Черногория

Сборная Черногории показывает уверенную игру на домашнем стадионе – три победы в последних трeх матчах. Команда выиграла у Гибралтара, Фарерских островов и Турции, забивая минимум по одному мячу за игру. В целом, за последние пять матчей черногорцы отличились 7 раз и пропустили 6 мячей. Однако команда не отличается надeжной обороной – пропускает в 10 из 12 последних матчей. Несмотря на недавнее поражение от Чехии (0:2), в Подгорице команда стабильно доминирует и умеет использовать слабости соперника.

Армения

Сборная Армении продолжает демонстрировать серьeзные проблемы в защите. В последних пяти встречах команда пропустила 16 голов – в среднем по 3.2 за матч. Особенно болезненным стало поражение от Косово (2:5), которое подчеркнуло слабую организацию обороны и вратарскую линию. Тем не менее, Армения забивает стабильно – в четырeх последних товарищеских матчах она отличалась минимум одним мячом. В последних пяти играх команда забила 5 голов. Настораживает серия из трeх поражений подряд, что говорит о серьeзном игровом кризисе.

Факты о командах

Черногория

Победила в трeх последних домашних матчах.

Забивает в среднем 1.40 гола за игру за последние пять матчей.

Пропускает в 10 из 12 последних матчей.

Армения

Пропускает в 30 матчах подряд.

В последних пяти матчах – 16 пропущенных голов.

Забивает в четырeх последних товарищеских играх.

Личные встречи 33% (1) 33% (1) 33% (1) 8 Забитых мячей 6 2.67 В среднем за матч 2 4:1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 2:2 Товарищеские матчи. Сборные, Черногория 2 : 2 Армения Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур Черногория 4 : 1 Армения Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур Армения 3 : 2 Черногория

Прогноз на матч

Встреча двух нестабильных команд в товарищеском формате, как правило, означает открытую игру с ошибками в обороне. У Черногории выше класс, особенно на своeм поле. Армения вряд ли сможет сдержать давление, но и сама способна воспользоваться огрехами черногорской защиты. Игра ожидается результативной, с явным перевесом хозяев. Вероятный исход – победа Черногории при обмене голами. Исходя из формы команд, оптимальный прогноз – 2:1 в пользу хозяев.

Точный счeт: 2:1 в пользу Черногории

Рекомендованные ставки: