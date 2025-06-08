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Прогноз на точный счёт матча Черногория – Армения: товарищеский матч, 9 июня 2025 года

08 июня 2025 9:05
Черногория - Армения
09 июн. 2025, понедельник 21:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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7.50
Точный счёт 2:1 в пользу Черногории
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9 июня 2025 года в 21:00 на стадионе «Край Быстрице» в Подгорице состоится товарищеский матч между сборными Черногории и Армении. Обе команды завершили официальные матчи в марте, и теперь тестируют составы перед осенними играми Лиги наций. Черногория надеется реабилитироваться за поражение от Чехии, а Армения ищет способы сократить количество пропущенных голов. На фоне нестабильной обороны гостей встреча обещает быть результативной.

Черногория

Сборная Черногории показывает уверенную игру на домашнем стадионе – три победы в последних трeх матчах. Команда выиграла у Гибралтара, Фарерских островов и Турции, забивая минимум по одному мячу за игру. В целом, за последние пять матчей черногорцы отличились 7 раз и пропустили 6 мячей. Однако команда не отличается надeжной обороной – пропускает в 10 из 12 последних матчей. Несмотря на недавнее поражение от Чехии (0:2), в Подгорице команда стабильно доминирует и умеет использовать слабости соперника.

Армения

Сборная Армении продолжает демонстрировать серьeзные проблемы в защите. В последних пяти встречах команда пропустила 16 голов – в среднем по 3.2 за матч. Особенно болезненным стало поражение от Косово (2:5), которое подчеркнуло слабую организацию обороны и вратарскую линию. Тем не менее, Армения забивает стабильно – в четырeх последних товарищеских матчах она отличалась минимум одним мячом. В последних пяти играх команда забила 5 голов. Настораживает серия из трeх поражений подряд, что говорит о серьeзном игровом кризисе.

Факты о командах

Черногория

  • Победила в трeх последних домашних матчах.
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру за последние пять матчей.
  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей.

Армения

  • Пропускает в 30 матчах подряд.
  • В последних пяти матчах – 16 пропущенных голов.
  • Забивает в четырeх последних товарищеских играх.

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
8
Забитых мячей
6
2.67
В среднем за матч
2
4:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
2 : 2
09.06.2025
Армения
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Черногория
4 : 1
10.06.2017
Армения
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Армения
3 : 2
11.11.2016
Черногория

Прогноз на матч

Встреча двух нестабильных команд в товарищеском формате, как правило, означает открытую игру с ошибками в обороне. У Черногории выше класс, особенно на своeм поле. Армения вряд ли сможет сдержать давление, но и сама способна воспользоваться огрехами черногорской защиты. Игра ожидается результативной, с явным перевесом хозяев. Вероятный исход – победа Черногории при обмене голами. Исходя из формы команд, оптимальный прогноз – 2:1 в пользу хозяев.

Точный счeт: 2:1 в пользу Черногории

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу Черногории – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Победа Черногории – коэффициент 1.75

7.50
Точный счёт 2:1 в пользу Черногории
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Автор: Орлов Максим
Товарищеские матчи. Сборные Армения Черногория
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