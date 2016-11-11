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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Армения - Черногория
Армения - Черногория: обзор матча 11 ноября 2016
Армения
11.11.2016, пятница, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 4 тур
3 : 2
Завершен
Черногория
50'
А. Григорян
74'
В. Ароян
90+3'
Г. Казарян
36'
Д. Кояшевич
38'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Черногория
ГОЛ! 3:2!
Г. Казарян
Пас отдал
В. Ароян
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
М. Баша
86'
Замена
С. Мугоша
️️️️
М. Вешович
Замена
К. Оганесян
️️️️
М. Пиццелли
82'
Желтая карточка
В. Ароян
81'
74'
Замена
В. Йовович
️️️️
Д. Кояшевич
ГОЛ! 2:2!
В. Ароян
74'
63'
Замена
Э. Зверотич
️️️️
Н. Вукчевич
Замена
А. Саркисов
️️️️
Р. Корян
59'
ГОЛ! 1:2!
А. Григорян
50'
38'
ГОЛ! 0:2!
С. Йоветич
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кояшевич
Пас отдал
Ф. Бечирай
Желтая карточка
Г. Малакян
19'
16'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
2
Андраник Восканян
ЦЗ
5
Артак Григорян
ОП
18
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
22
Гор Малакян
ЦП
12
Геворг Казарян
ЦП
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Артур Петросян
Черногория
12
Младен Божович
ВР
5
Марко Баша
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
22
Филип Стойкович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
0
Никола Вукчевич
ЦП
19
Александар Шчекич
ПП
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Армения
12
Григор Меликсетян
ВР
16
Анатолий Айвазов
ВР
20
Карен Мурадян
ЦЗ
6
Артур Карташян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
16
Давид Акопян
ЦП
22
Вардан Погосян
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
8
Гегам Кадымян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
20
Александар Шофранац
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
13
Владимир Болевич
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
0
Лука Джорджевич
ЦФ
21
Филип Райчевич
ЦФ
4-1-4-1
12
Бегларян
20
Айрапетян
3
Ароян
2
Восканян
0
Мкоян
5
Григорян
18
Мхитарян
22
Малакян
12
Казарян
8
Пиццелли
9
Корян
3-2-2-3
12
Божович
7
Вешович
22
Стойкович
15
Савич
23
Марушич
5
Баша
19
Шчекич
0
Вукчевич
10
Йоветич
11
Бечирай
7
Кояшевич
8
Пиццелли
13
Оганесян
13
Оганесян
8
Пиццелли
9
Корян
11
Саркисов
11
Саркисов
9
Корян
7
Кояшевич
16
Йовович
16
Йовович
7
Кояшевич
0
Вукчевич
17
Зверотич
17
Зверотич
0
Вукчевич
7
Вешович
9
Мугоша
9
Мугоша
7
Вешович
Остались в запасе
Армения
Черногория
20
Карен Мурадян
ЦЗ
16
Давид Акопян
ЦП
12
Григор Меликсетян
ВР
16
Анатолий Айвазов
ВР
6
Артур Карташян
ЦЗ
22
Вардан Погосян
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
8
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Артур Петросян
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
20
Александар Шофранац
ЦЗ
13
Владимир Болевич
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
0
Лука Джорджевич
ЦФ
21
Филип Райчевич
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Остались в запасе
20
Карен Мурадян
ЦЗ
16
Давид Акопян
ЦП
12
Григор Меликсетян
ВР
16
Анатолий Айвазов
ВР
6
Артур Карташян
ЦЗ
22
Вардан Погосян
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
8
Гегам Кадымян
ЦФ
Остались в запасе
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
20
Александар Шофранац
ЦЗ
13
Владимир Болевич
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
0
Лука Джорджевич
ЦФ
21
Филип Райчевич
ЦФ
Главный тренер
Артур Петросян
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Статистика матча Армения - Черногория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Республиканский
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